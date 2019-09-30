將軍澳1億天橋原訂今啟用再延期　街坊不滿：係咩問題要搞咁耐？

西貢區議會於2016年計劃於將軍澤唐德街與唐明街之間建造一條高架行一路，連接尚德邨商場與港鐵將軍澳站，總造價達1億2488萬元。天橋自2016年起開始動工，網上地區專頁指天橋於今日（30日）正式啟用。有市民不滿天橋工程拖延多年，至今仍未啟用。 攝影：呂諾君、李穎霖

將軍澳唐明街與唐德街之間擬建高架行人道早於2009年刊憲，惟工程一拖再拖，直至2016年才開始動工，造價約1億2488萬港元。該條天橋連接尚德商場及將軍澳站上蓋之商場Popcorn，橫跨現存的唐明街的行人天橋。天橋長約180米，淨闊度約5米。

天橋造價1億2488萬港元，有區議員指收到消息今日啟用天橋。不過記者現場視察，發現天橋仍未啟用。

西貢區區議員簡兆祺指，收到路政署消息指天橋將於今日下午約3、4時左右正式啟用。下午4時，記者到現場視察，發現天橋仍未正式開放，有現場地盤工人指，天橋暫未能於今日開放。不少市民收到其他區區議員消息，指天橋將於今日開放，故今日特意前來視察。市民羅先生指，天橋動工多年，本以為天橋將於今日啟用，但期望落空，「呢條橋好方便，但拖咗好耐，對大家唔方便，唔知係咩問題拖延。」

天橋入口架起圍板，短短十分鍾內已有數名街坊前來打聽天橋消息。

有不少網民留言批評，指天橋頂部中間位置全為透明玻璃，中午時分走過或會感炎熱。住在尚德邨的盧先生則指，平時從地鐵站回家要過兩條馬路，對於邨內不少老人來說並不方便，如天橋能改善隔熱問題更佳，「天橋搞咗好多年，平時行地面返去尚德， 又曬又熱。有條橋簡單好多，方便坐輪椅的人。」

區議員簡兆祺指，早前曾到正在施工的天橋視察，發現部分鋼柱有生鏽及天花剝落跡象，路政署職員回覆其查詢時指，部分路段未完成施工，但不影響居民出入。對於天橋頂部中間透光設計，簡兆祺引述路政署回覆解釋指，該透明玻璃具隔熱功能，同時能讓光透進天橋，能夠延遲晚上開燈時間，達到環保之效。