【9.30示威．直播】彌敦道、天水圍、維港兩岸　網民發起各區人鏈

十一國慶前夕，反修例示威活動仍然持續，今晚（30日）全港多區再有市民自發示威活動，包括由尖沙咀鐘樓延伸至太子站的「9.30 Pepe 心心和你拖」人鏈活動、由天秀公園廣場至銀座廣場的天水圍中學生人鏈、太子站的「全民合一祈禱會」及分別在中環碼頭及尖沙咀碼頭舉行的 「光復幻彩詠歌聲獻維港」，舉行的時間分別的晚上7時及7時半。

【2045】尖沙咀人鏈，由尖沙咀出發的人鏈現已到達油麻地。另一方面，深水埗長沙灣道國難五金仍然有警民對峙情況，有市民向警方說教。

【2035】尖沙咀人鏈，人鏈已走至永安附近。而中環碼頭的人潮已散去。

【2023】天水圍人鏈活動，現時合唱《願榮光歸香港》。沿途有身穿黑衣的年輕人派發口罩及水。有腳踏滑板車的黑衣人呼籲每人維持一個手位。

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【20﹕21】Pepe人鏈活動，有人一直往太子方向前進，一路於沿途路牌、港鐵站、牆壁張貼有關十一的文宣。人鏈現時已到恆豐中心。

【20﹕12】天水圍學生人鏈，陸續有街坊及學生加入人鏈，當中有學生身穿黑衣及校服。人鏈延至聖公會天水圍靈愛小學外。

【19﹕58】Pepe人鏈活動，人鏈現時已超過彌敦道及金馬倫道交界，人群邊向太子前進，邊高呼口號。有服飾店因活動而落閘。尖沙咀警署內有約十名警員在閘內戒備，見山林道有記者影相時一度用強光照射。

【19﹕57】天水圍天秀公園約100人響應呼籲於組成人鏈。在場人士高呼，「沒有國慶，只有國殤」，「721唔見人，831打死人」。而因安全考慮，活動終點改為天水圍西鐵站，人數持續增加中。

【19﹕54】中環碼頭有20多人在唱《願榮光歸香港》。而天水圍天秀公園開始有學生築人鏈，人數約50人。

【19﹕48】現時人鏈已到彌敦道，仍繼續前行中。另外，「國難五金」在長沙灣道開店遇警截查，大批市民不滿，包圍警方叫囂，警方正在店內搜查。

【19﹕35】七歲的Phyllis和家人一同參加尖沙咀的人鏈活動，並一度帶領現場人士叫口號其母羅太指，Phyllis在六月初的示威活動中見到警察打人後覺得害怕，但仍向母親了解發生了甚麼事，及要求參加示威活動，即使問她五大訴求是甚麼，她亦對答如流。雖然不少人都戴上了口罩，個羅太指Phyllis堅持不戴：「之前叫過佢戴，之後佢就嬲豬啦，咁佢都唔戴，我都冇理由戴，最多咪唔返大陸！」

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參與PEPE人鏈活動人士手持PEPE公仔。(呂諾君攝)

【19﹕25】市民沿海傍築成人鏈，並用紙摺的pepe 心心代替拖手。

【19﹕19】鐘樓前放有約二十隻pepe，市民黃先生寫上「感謝小朋友付出，歡迎自取」的紙條，並著各位市民可以自取。他表示，是在網上購買，因只得他一人所以今次只能預備二十隻pepe。尖沙咀鐘樓旁聚集人士開始沿海傍築人鏈。

【19﹕00】地區人士陳嘉朗經過時於鐘樓附近作出廣播，指據知今日活動沒有大台，參加者需自行組人鏈到太子，他後來指要舉辦放映會，離開現場，在場人士高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，有人士提議七點十五分開起排隊，獲在場人士和議。

【18﹕37】尖沙咀鐘樓一帶開始有黑衣、戴口罩及手持Pepe公仔人士聚集。

【18﹕20】尖沙咀鐘樓外暫未有大量人士聚集，海傍有七名軍裝警巡邏，天星碼頭附近亦有一輛警車停泊。

四個活動分別是晚上7時在維港兩岸，即中環碼頭至添馬公園及尖沙咀天星碼頭，舉行的「光復幻彩詠歌聲獻維港」，呼籲參與人士組成人鏈及唱歌，並以光照向維港上空。另外三個活動皆在晚上7時半進行，第一個是「9.30 Pepe 心心和你拖」，他們在尖沙咀鐘樓集合，以Pepe公仔築起人鏈，沿彌敦道築人鏈至港鐵太子站，以紀念8.31太子站事件。第二個是「天水圍中學生人鏈」，有中學生會發起由天秀公園廣場到銀座廣場築人鏈。最後一個是在太子B2出口的「全民合一祈禱會」。