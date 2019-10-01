【10.1遊行】黃大仙防暴警施放催淚彈　示威者挖磚堵路　警拘多人

反修例示威浪潮持續，多區均有市民聚集及參與于示威活動。今日（10月1日）九龍區集會地點黃大仙廣場對開位置，有數十名防暴警員戒備，現場警員手持長槍及長盾。其間防暴警「拉人」高舉藍旗，亦有示威者「拆竹支」堵路，防暴警突然向前衝，示威者隨即退後。至下午約二時，警方施放催淚彈驅散示威者，其後再次舉起黑旗。至下午近三時，防暴警員突然拘捕多人。

黃大仙防暴警施放催淚彈。（李智智攝）

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示威者「拆竹支」堵路

至下午約1時35分，黃大仙防暴警員高舉藍旗，警告集會是違法行為，要求在場人士離開，否則警方會使用武力。現場可見，示威者兵分兩路散開，一部份人前往竹園方向，另一批人則向消防局方向。其間防暴警員向竹園方向推進。至下午約1時45分，黃大仙道有示威者「拆竹支」及堵路，多人打開雨傘，並將多條竹支放在行車線上堵路。

警方高舉黑旗 施放催淚彈驅散

其後，示威者步行至沙田坳道小巴站，防暴警員再次到場戒備，目前示威者與警方距離近一百米對峙。位於黃大仙沙田坳道的防暴警向前衝，示威者向後退時，有人旁邊籃球場前台，擲下竹枝及雪糕筒，示威者退至約一百米外位置對峙。至下午二時許，示威者在場挖磚，警方高舉黑旗，之後施放催淚彈驅散示威者。黃大仙蒲崗村道有樓上居民，於單位內叫鬧警察，防暴警不停叫「你落黎啊X頭！」

防暴警員制服多人

至下午2時23分，黃大仙沙田坳道有一批示威者往龍翔道前進。警方再次發射催淚彈驅散人群，現場消息指警方無舉旗。至接近下午三時，黃大仙防暴警員突然拘捕多人，據了解當時有一班身穿黑衣的市民，在防暴警員前面經過，其間有警員手持盾牌丁及警棍衝上前，並將多人制服。其後沙田坳道對開位置，警員再次發放催淚彈。

（李智智攝）