【10.1遊行】示威者轉戰油尖旺　警窩打老道遇襲向天開兩槍

逃犯條例修訂引發的風波至今仍未平息。適逢今日十一國慶，網民號召全港六區示威向特區政府及中央政府抗議。接近中午，大批示威者在各區集結，與警方爆發衝突。示威者在深水埗區衝出長沙灣道旋即轉戰旺角，藥妝店職員見狀，即時落閘關門。示威者沿途架設路障，並朝佐敦及尖沙咀方向進發。據悉，有警員在彌敦道與窩打老道十字路口遇襲，有警員向天開兩槍實彈示警。

示威者拍打警車 警開兩真槍示警

網上流傳的短片顯示，當時一輛衝鋒車停泊在路邊，隨即有近百名示威者上前圍堵，並用木棍、鐵棍拍打警車玻璃。警車上四名防暴警員即時下車往右邊方向跑去，疑為一名遇襲警員解圍，當時有兩名警員擎槍，並一度向天開一槍示警。混亂期間一名警員制服一名示威者，其他示威者即時上前攻擊警員，救人後再以木棍襲擊警員。此時有兩名身穿紅衫及白衫的男子疑為警方解圍，持棍攻擊示威者。警員此時再開一槍示警，驅散示威者。片段中，至少有三名警員擎槍，其中一名警員面部疑有血跡。

警員放催淚煙驅散 示威者向警署擲汽油彈還擊

接近4時，有示威者抵達尖沙咀警署對開位置，此時有警員警告示威者如越過柯士甸道，會即時發放催淚煙驅散，警方其後連發四粒催淚彈。有示威者向警署投擲多個汽油彈，尖沙咀警署外有樹被汽油彈扔中著火，警方向樹射水，並繼續發射催淚彈，示威者不斷後退，退至柯士甸道設防線。警方繼續發射催淚彈，並向只有記者聚集的巴士站投放催淚彈。

示威者燒垃圾桶做路障 警車衝開繼續推進

4時43分，防暴警員向前推進，已抵到達佐敦道。4時48分，警方舉起黑旗及橙旗，兩分鐘後一名女示威者被捕，其後再有多名示威者被捕，有示威者躲入後巷，亦有示威者頭部受傷。示威者逐漸撤退，沿路破壞一些中資商店。有示威者放火燃燒垃圾桶做路障，惟警員以警車衝開，繼續推進。

示威者途經西洋菜南街，卓悅即時落閘關門。 （黃桂桂攝）

原本在深水埗區集結的示威者佔據長沙灣道後，部份人士經商討後決定繼續往旺角方向進發。接近3時許，逾百示威者已抵達旺角道豪華戲院及彌敦道交界，示威者途經西洋菜南街，藥妝店卓悅有職員即時落閘關門。而信和商場亦已落閘，只開一道小門供市民出入。

示威者其後前往彌敦道及加士居道時，有兩名戴着V煞面具的示威者見有清潔工人正在清理垃圾桶，隨即大叫：「唔洗清喇，交畀我哋啦，辛苦曬！」清潔工人聞言隨即走開，示威者遂上前搬取垃圾桶架設路障。