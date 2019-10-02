【10.2集會．直播】荃灣示威者再毀二坡坊麻雀館　黃大仙堵路

昨日10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍。全港多區今晚擧行集會，對開槍事件表示關注。在荃灣，市民晚上組織「和你行荃灣」集會，有示威者縱火、堵路，警方發射催淚彈，晚上十時許，示威者到二坡坊破壞一間麻雀館；在黃大仙，示威者佔領龍翔道。屯門有示威者包圍警署，警方舉藍旗示警。

【22:37】荃灣：示威者圖扑爆中建商店但無果，之後到中移動外噴漆，並破壞國際遊戲機中心閘口。

【22:06】荃灣：多名黑衣示威者到二坡坊，高叫「福建幫出嚟」，他們手持手竹及長棍到聯發麻雀館外，不斷猛打鐵閘，黑衣人撬開入口後衝入麻雀館大肆破壞，叫「福建佬落嚟呀」，稱要為早前被斬的市民復仇。

【22:06】荃灣：警方表示，大批示威者在荃灣沙咀道拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並佔據附近一帶馬路，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者立刻停止違法行為。警方提醒公眾及駕駛人士避免前住該區，留意最新交通情況。

【22:05】荃灣：示威在沙咀道及大河道交界砸爆中銀玻璃，並破壞櫃員機。

【21:45】荃灣：消防到新界南總區警察總部外救火。