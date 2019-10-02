【10.2集會．直播】荃灣示威者再毀二坡坊麻雀館　黃大仙堵路

昨日10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍。全港多區今晚擧行集會，對開槍事件表示關注。在荃灣，市民晚上組織「和你行荃灣」集會，有示威者縱火、堵路，警方發射催淚彈，晚上十時許，示威者到二坡坊破壞一間麻雀館；在黃大仙，示威者佔領龍翔道。屯門有示威者包圍警署，警方舉藍旗示警。
【22:37】荃灣：示威者圖扑爆中建商店但無果，之後到中移動外噴漆，並破壞國際遊戲機中心閘口。
【22:06】荃灣：多名黑衣示威者到二坡坊，高叫「福建幫出嚟」，他們手持手竹及長棍到聯發麻雀館外，不斷猛打鐵閘，黑衣人撬開入口後衝入麻雀館大肆破壞，叫「福建佬落嚟呀」，稱要為早前被斬的市民復仇。
【22:06】荃灣：警方表示，大批示威者在荃灣沙咀道拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並佔據附近一帶馬路，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者立刻停止違法行為。警方提醒公眾及駕駛人士避免前住該區，留意最新交通情況。
【22:05】荃灣：示威在沙咀道及大河道交界砸爆中銀玻璃，並破壞櫃員機。
【21:45】荃灣：消防到新界南總區警察總部外救火。
荃灣集會
【21:30】荃灣：示威者在新界南總區警察總部外縱火，火勢頗大，警方發射催淚彈及橡膠子彈。
【21:23】荃灣：沙咀道及眾安街交通被堵塞，現場交通擠堵，巴士及小巴擱在路上；另有示威者走入二坡坊。
【21:17】荃灣：沙咀道球場外，有示威者鋪雜物點火。
【21:13】荃灣：隊頭遊行人士抵達眾安街，有金行急急落閘關舖。
【21:00】荃灣：數十名示威衝出沙咀道球場，拆毀路邊鐵欄，堵塞沙咀道來回方向行車線。
【20:40】荃灣：市民站立，按住左邊胸口，合唱《願榮光歸香港》。
【20:20】荃灣：現在有人派發「停止射我們的孩子」標語，為昨日被警開槍打中胸口的中五示威者「健仔」打氣，一同高呼「健仔加油」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等。
【20:10】荃灣：逾千市民坐在沙咀道球場，出席集會，現場有不少人埋首摺紙鶴，砌出一個心形圖案，及「香港人加油」。
黃大仙集會
【22:30】黃大仙：有示威者破壞龍翔道一個消防栓，猛水不斷射向黃大仙站入口。
【22:27】黃大仙：龍翔道來回線遭堵路，警方於黃大仙紀律部隊宿舍附近戒備。示威者數量減少。
【21:31】黃大仙：示威者離開黃大仙中心，用鐵欄及水馬封鎖龍翔道來回馬路，交通擠塞。
【20:50】黃大仙：黃大仙中心內有部分商舖準備落站，一直備受針對的吉野家，有擊進人士推跌店外設施，經理一度打算拉閘，但有人表示要入店食飯。
【20:45】黃大仙：大批市民高舉五隻手指，邊叫「五大訴求，缺一不可」，邊在黃大仙中心內遊走。
【20:35】黃大仙：黃大仙中心內三個美心食肆被包圍。
屯門
【2211】屯門警方舉藍旗
【1954】屯門站橋底30防暴，與近百無裝途人對峙