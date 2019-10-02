【10.2集會．直播】荃灣示威者毀二阪坊麻雀館　屯門防暴警撤離

昨日10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍。全港多區今晚擧行集會，對開槍事件表示關注。在荃灣，市民晚上組織「和你行荃灣」集會，有示威者縱火、堵路，警方發射催淚彈，晚上十時許，示威者到二坡坊破壞一間麻雀館；在黃大仙，示威者佔領龍翔道。屯門有示威者包圍警署，警方舉藍旗示警。

【00:23】屯門現場，防暴警登車離去。

【00:21】屯門現場，大批防暴警員仍在杯渡路駐守，多輛警車不停來往上址，但其他車輛仍可行駛。

【00:20】黃大仙現場，防暴警員仍聚集在沙田坳道馬路設防線，用電筒照向人群。

【00:08】黃大仙現場，約40多名防暴警員步出警車，聚集在多層停車場對開的沙田坳道，部份示威者見狀向後退。

【2019-10-03/00:05】屯門現場，大批防暴警員聚集在V CITY對開馬路，部份警員清走障礙物。地下一間STARBUCKS被人打爛玻璃，再入內進行破壞。部份座椅被人移出街外焚燒。