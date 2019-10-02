【10.2集會．總覽】黃大仙醉漢持刀疑遭「私了」　防暴警隨即介入

昨日10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍。全港多區今晚擧行集會，對開槍事件表示關注。在荃灣，市民晚上組織「和你行荃灣」集會，有示威者縱火、堵路，警方發射催淚彈，晚上十時許，示威者到二坡坊破壞一間麻雀館；在黃大仙，示威者佔領龍翔道。屯門有示威者包圍警署，警方舉藍旗示警。

【01:30】黃大仙現場，防暴警員離去後大致正常，龍翔道恢復通車。消息稱，手持菜刀、隨後頭部流血的男子，在附近經營小食。

【00:57】黃大仙現場，救護員將頭部受傷的男子，送上救護車。傷者需戴上氧氣罩。

【00:56】黃大仙現場，警員再次要求記者退入行人路較後位置，將記者迫向沙田坳道小巴站馬路旁。

【00:53】黃大仙現場，救護員將頭部流血的傷者，用頸箍及長板固定傷勢，再移上救護床進行治理。有街坊大叫「支持救護員!」

【00:41】黃大仙現場，龍翔道近鳳德公園方向一度傳出雜物聲，現場警員緊張大叫「form check line!」但相信與暴力事件無關。

【00:40】黃大仙現場，有市民向警員稱，並指著馬路上的受傷人士：「你執埋佢把刀啦」

【00:38】黃大仙現場有警員不滿記者採訪:「你地影左幾耐呀，心知肚明啦」在場所有記者均站在行人路上。有記者指「我地已經唔開燈影啦，無阻你地啦!大家做野啫，嘈乜啫?」

【00:37】黃大仙現場有消防員到場，為傷者治理。現場有人大叫「叫左你幾耐呀?」

【00:32】黃大仙現場有防暴警員衝出馬路。數名義務急救員為該名受傷阿叔治療時，被防暴趕走。急救員指「我地救人咋!」防暴警喝罵在場所有人「上返行人路!我同你講緊嘢呀，你呀!聽唔聽到呀!」又質疑在場記者「有無記者證?無就當你係犯呀!」又稱「頭先有曱甴」最後防暴警員讓急救員讓傷者治理。

【00:29】黃大仙現場，示威者在龍翔道東行近新光中心對開，圍著一名身穿白色間條上衣的阿叔。他被發現時頭部流血，自稱「我唔係支持共產黨」，狀似醉酒人士。有在場人士著他坐下進行治療，但他只說「邊個打我呀」及大量粗口。據知該名人士曾掏刀。現場遺下一把菜刀。

【00:23】屯門現場，防暴警登車離去。

【00:21】屯門現場，大批防暴警員仍在杯渡路駐守，多輛警車不停來往上址，但其他車輛仍可行駛。

【00:20】黃大仙現場，防暴警員仍聚集在沙田坳道馬路設防線，用電筒照向人群。

【00:08】黃大仙現場，約40多名防暴警員步出警車，聚集在多層停車場對開的沙田坳道，部份示威者見狀向後退。

【2019-10-03/00:05】屯門現場，大批防暴警員聚集在V CITY對開馬路，部份警員清走障礙物。地下一間STARBUCKS被人打爛玻璃，再入內進行破壞。部份座椅被人移出街外焚燒。