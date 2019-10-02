【10.2集會．荃灣、黃大仙直播】荃灣示威者拆鐵欄堵沙咀道

昨日10.1國慶，全港多區示威，爆發激烈警民衝突，警方在四個地方開槍，其中荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍倒地，入院時一度危殆，手術後情況轉為穩定。示威者當時襲擊防暴警，防暴警近距離向他胸口開槍，學生中彈倒地。警務處長盧偉聰形容有關開槍「合法、合理」，但公眾質疑是否有其他更低程度的武力可選擇。全港多區今晚擧行集會，讓市民對中學生中槍事件表示關注。在荃灣沙咀道運動場，市民晚上組織「和你行荃灣」集會。 【21:17】荃灣：沙咀道球場外，有示威者鋪雜物點火。 【21:13】荃灣：隊頭遊行人士抵達眾安街，有金行急急落閘關舖。 【21:00】荃灣：數十名示威衝出沙咀道球場，拆毀路邊鐵欄，堵塞沙咀道來回方向行車線。

荃灣集會

黃大仙集會

【20:50】黃大仙：黃大仙中心內有部分商舖準備落站，一直備受針對的吉野家，有擊進人士推跌店外設施，經理一度打算拉閘，但有人表示要入店食飯。

【20:45】黃大仙：大批市民高舉五隻手指，邊叫「五大訴求，缺一不可」，邊在黃大仙中心內遊走。

【20:40】荃灣：市民站立，按住左邊胸口，合唱《願榮光歸香港》。

【20:35】黃大仙：黃大仙中心內三個美心食肆被包圍。

【20:20】荃灣：現在有人派發「停止射我們的孩子」標語，為昨日被警開槍打中胸口的中五示威者「健仔」打氣，一同高呼「健仔加油」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等。

【20:10】荃灣：逾千市民坐在沙咀道球場，出席集會，現場有不少人埋首摺紙鶴，砌出一個心形圖案，及「香港人加油」。