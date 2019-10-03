【10.3示威．直播】將軍澳示威者毀Starbucks及優品360

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。繼昨晚全港多區示威衝突後，今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會。 【21:16】將軍澳：PopCorn商場內的Starbucks被嚴重毀壞，有人在店內噴漆，炮轟美心，另外美心旗下的美中·鴨子亦遭殃，而優品360的閘門都被人破壞。

【21:05】屯門：在屯門市廣場內的集會人士開始轉場往政府合署。

【21:01】將軍澳：有人在商場內破壞，包括美心旗下的Starbucks，之後逃離商場。

【20:30】黃大仙：多名用黑布蒙面的防暴警察於黃大仙廣場附近截查及巡查。

【20:15】屯門：屯門市廣場內有人掛大型標語，有三層樓高，約百市民圍觀

【20:15】上水：上水廣場有逾百市聚集，合唱《願榮光歸香港》及呼叫口號。

【20:10】將軍澳：將軍澳港鐵站有少量人士聚集。

【20:00】黃大仙：黃大仙港鐵站暫時運作正常，只有兩個出口被封。睦鄰街公園有多架警車，軍裝警員亦配上裝備。中銀、美心和元氣餐廳外牆用白板圍封，入面有少量食客。

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。昨日荃灣、黃大仙、大圍、將軍澳、屯門等多處都有示威者上街，追究警方開槍決定，示威者分別堵路、縱火、破壞港鐵站等，警方在多區施放催淚煙驅散。今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會，恐觸發連續第三日衝突。