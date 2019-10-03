【10.3示威．直播】示威者向防暴警掟雜物　大埔墟站關閉

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。繼昨晚全港多區示威衝突後，今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會。 【21:55】大埔：有人至少兩次向大埔墟站戒備的防暴掟雜物，防暴警驅散兩邊出口的群眾，港鐵宣布大埔墟站關閉。

【21:45】元朗：元朗西鐵站警方舉藍旗。

【21:44】大埔：防暴警在大埔墟站戒備，有人向警方投雜物，防暴衝出驅趕大埔連儂牆一帶人士。

【21:26】屯門：因應屯門區突發情況及受封路影響﹐輕鐵路綫507, 614P, 615P暫停服務。505, 614, 751改道行駛。

【21:20】屯門：示威者衝上屯門公路，用水馬，雜物等堵塞屯門公路兩邊行車線，來往九龍及屯門方向受阻，不少車輛擱在馬路。

【21:17】觀塘：因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。

【21:48】屯門：有數十名黑衣人突襲屯門兆麟政府綜合大樓，砸破多塊玻璃後逃離，亦有示威者在鄉事會路設路置，有人建議上屯門公路。

【21:45】因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。

【21:45】觀塘：apm有市民聚集，港鐵宣布因應突發情況，為顧及乘客和員工安全，觀塘站暫時關閉，觀塘綫列車不停觀塘站。觀塘站apm站出口落閘，站內有大批防暴警戒備，市民隔着鐵閘指罵，期間有女士感不適。

【21:46】黃大仙：黃大仙廣場有大批街坊呼叫口號，包括「721唔見人 831打死人」、「五大訴求 缺一不可」及「香港人加油」等，更向警方指罵。

【21:30】上水：美心餐廳及多間藥房一早已經關門，不少戴口罩人士不斷拍打腳踢藥房大閘，期間有人報警，現場人士起哄。

【21:16】將軍澳：PopCorn商場內的Starbucks被嚴重毀壞，有人在店內噴漆，炮轟美心，另外美心旗下的美中·鴨子亦遭殃，有食客不滿急急埋單走人，而優品360的閘門都被人破壞，有人衝入店內翻倒貨品，有酒樽被打爛。

【21:05】屯門：在屯門市廣場內的集會人士開始轉場往政府合署。

【21:01】將軍澳：有人在商場內破壞，包括美心旗下的Starbucks，之後逃離商場。

【20:30】黃大仙：多名用黑布蒙面的防暴警察於黃大仙廣場附近截查及巡查。

【20:15】屯門：屯門市廣場內有人掛大型標語，有三層樓高，約百市民圍觀

【20:15】上水：上水廣場有逾百市聚集，合唱《願榮光歸香港》及呼叫口號。

【20:10】將軍澳：將軍澳港鐵站有少量人士聚集。

【20:00】黃大仙：黃大仙港鐵站暫時運作正常，只有兩個出口被封。睦鄰街公園有多架警車，軍裝警員亦配上裝備。中銀、美心和元氣餐廳外牆用白板圍封，入面有少量食客。

10.1國慶全港多區爆發激烈警民衝突，其中荃灣有示威者被警員開實彈打中胸口，引發輿論壓力。昨日荃灣、黃大仙、大圍、將軍澳、屯門等多處都有示威者上街，追究警方開槍決定，示威者分別堵路、縱火、破壞港鐵站等，警方在多區施放催淚煙驅散。今晚再有人號召上街，前往黃大仙、屯門、上水、大圍、將軍澳等集會，恐觸發連續第三日衝突。