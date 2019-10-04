【10.3上水集會】街坊雜貨鋪遭點錯相　示威者賠錢道歉店主原諒

10.1國慶本港多區發生衝突，一名18歲男示威者於荃灣遭警方以實彈射中，事件引來公眾不滿，示威者一連三晚於多區商場集會聲援中彈少年。昨(3日)晚，部分示威者發起「光復上水清除水貨客」的行動，專做水貨客生意的店鋪成為示威者的攻擊目標，惟晚上大部分商店已關閘，有做街坊生意的雜貨店被「點錯相」，示威者得知後立即道歉，店主稱一場誤會「好小事」，認為示威遊行是政府造成的問題。

示威者夾夾埋埋放下了1120元，會將錢捐給星火或附近社區中心。（邵沛琳攝）

昨晚部分示威者發起「光復上水清除水貨客」的行動，專做水貨客生意的店鋪成為示威者的攻擊目標，惟昨晚大部分商店已關閘，有做街坊生意的雜貨店被「點錯相」。

雜貨店被誤認水貨店 示威者道歉

位於新功街的李華記糧油雜貨店老闆李先生指，昨晚10時05分，數十名示威者在店門前用雨傘「篤CCTV」，由於店鋪是「前鋪後居」，李先生妹妹立即開閘查看，並向示威者稱是做街坊生意的雜貨店，「佢哋知道誤會咗，即刻道歉講對唔住，跟住有啲人擺低咗啲錢」，亦有街坊致電道歉。李先生透露，示威者夾夾埋埋放下了1,120元，搞笑的是有人放下100泰銖，李先生稱，會將錢捐給星火或附近社區中心。

李先生稱，因鄰鋪都是賣奶粉，做水貨生意，晚上大家拉閘難以辨認，才造成誤會，他稱很小事，自己是支持遊行示威的，因過去上水的水貨客問題嚴重，自己賣柴米油鹽，受惠不了大陸客帶來的好處，認為示威是「政府解決唔到問題。」

李先生稱，示威者得知點錯相後，立即道歉。（邵沛琳攝）

生意少兩成 惟理解示威者為何而示威

反修例示威波及部分商店，在上水新康街上的「馬仔記客家茶館」的老闆早前有向示威者派發樽裝水，以示對光復上水遊行的支持。今日，記者再訪問「馬仔記客家茶館」老闆李先生，他稱自反修例以來，生意少了約兩成，但認為社會上的動蕩是由政府一手造成，「影響都冇辦法，因為呢個政府真係咩都唔回應我哋，我哋點樣做呀?惟有我哋自己做嘢，就係咁簡單。」李老闆表示，餐廳食客以老街坊居多，影響不至於太大，「多咗兩成我咪賺錢，唔多嗰兩成我咪守住囉。」

李先生指，上水的店舖出現失平衡問題，小店因高鋪租而無法生存，「啲水貨客係真係好多，影響到我哋嘅日常生活，但係香港政府完全係充耳不聞。」對於示威衝突場面越來越多，李先生稱「和平示威我係非常支持」，但他不忍看到暴力場面，他續指雖然不認同暴力，但明白示威者背後的原因，「佢唔用暴力似乎又用唔到咩辦法去做。」

政府造成社會混亂

六旬的李先生於香港土生土長，經歷過六七暴動，「我由出世至今都未見過咁亂」，他稱「60幾年我都未見過咁亂嘅香港，就算經歷過以前暴動嘅一晚，好快就平息咗。」李先生認為一切都是因為政府，「政府真係無能，搞唔好呢個社會。」