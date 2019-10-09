【禁蒙面法 ·直播】數百人聚集新港城　防暴警進入商場被喝罵

反修例風波激發多區出現警民衝突，本周一（7日）馬鞍山新港城中心外有大批防暴警員欲進入商場，期間多名保安及職員合力擋住大門，防暴最終撞開大門硬闖，在商場內拘捕至少一人。今日（9日）5名當晚有份擋門的保安及客戶服務員以涉嫌阻差辦公被捕，網民號召晚上7時半到商場聲援被捕職員，新港城中心提早晚上7時關門。 【20:45】多名市手持標語「支持盡忠職守保安員，強烈譴責警方濫權濫捕」。 【20:20】跟進事件的沙田區議員麥潤培表示，其中兩名被捕人士已獲釋放，但暫時未知兩人是否獲保釋或無條件釋放，他指今日下午3時半被捕的五名職員，於上班後被公司通知警方要求他們到警署，其後五人於警署被捕，公司代表及律師到警署協助，惟麥指暫時仍未能與律師聯絡。另一名區議員丁仕元亦指，第三名保安員已獲釋。

【20:03】防暴警上警車離去。

【19:59】防暴警察在新港城對面的馬鞍山廣場出現，大約40名防暴警察巡視馬鞍山站B出口，遭被市民喝罵。

【19:47】有市民叫釋放保安，保安無罪。

【19:36】馬鞍山站通往新港城中心B出口落閘，暫時關閉，乘客要使用其他出入口。

【19:25】示威者高呼：「六大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」。部分示威者戴上口罩。

【19:24】現場有百多市民聚集，一同高呼口號及合唱《願榮光歸香港》。

【19:20】一名女子呼籲大家聯署支持商場職員，有在場人士高呼：「冇大台呀」。

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【19:20】警方發言人表示，周一（7日）晚上接獲報案，指有人破壞馬鞍山鞍祿街18號一商場的店鋪及連接商場的港鐵馬鞍山站設施。警員接報到場後，有人涉嫌一度阻礙警務人員進入商場，而在警員進入後，亦有人阻礙警員進行調查。警方今日下午在馬鞍山區，拘捕年齡介乎28至62歲的三男兩女，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，案件由沙田警區重案組第二隊跟進。

【19:08】新廣城大堂告示牌顯示，為顧及商戶及顧客安全，商場會於七時正暫停營業。目前商場九成商戶已落閘，約百多人於商場大堂聚集。

【18:30】新港城中心傍晚宣布，因應將有大型公眾活動，商場將於晚上7時關門，部分公眾通道及出入口會繼續開放，部分商戶已經陸續收舖。