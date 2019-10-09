【禁蒙面法 ·直播】示威者馬鞍山警署外掟雜物　防暴持槍推進

反修例風波激發多區出現警民衝突，本周一（7日）馬鞍山新港城中心外有大批防暴警員欲進入商場，期間多名保安及職員合力擋住大門，防暴最終撞開大門硬闖，在商場內拘捕至少一人。今日（9日）5名當晚有份擋門的保安及客戶服務員以涉嫌阻差辦公被捕，網民號召晚上7時半到商場聲援被捕職員，新港城中心提早晚上7時關門。 【23:00】馬鞍山路向西沙方向，多輛警車增援，但遇上示威者設置的路障，警員需落車清理。 【22:48】警署附近住宅有居民喝罵警方，亦有雜物從高處墮下，警方持長槍向天掃射，期間有警員兩度以「曱甴」指罵向樓上市民。 【22:45】約80名防暴警從警署停車場內衝出馬路驅散，示威者立即四散，有防暴手持長槍戒備，暫未有人被捕。 【22:35】警方發言人表示，被捕五名人士已保釋候查，11月上旬到警署報到。 【22:25】有人向警署掟單車車胎，警署廣播，指現場人士有可能涉及參與非法集結，希望大家能平安離去。 【22:19】警署廣播，要求示威者切勿再用「鐳射槍」照射警署，示威者即時起哄，強調是「鐳射筆」非「鐳射槍」。 【22:07】馬鞍山警署落閘。 【22:04】有人向警署掟雞蛋，亦有人用鐳射筆照射警署。 【22:00】新港城內黑衣人陸續出發往馬鞍山警署，群眾在警署外叫罵，警署則發射大光燈，呼籲群眾小心，切勿衝出馬路。

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【21:33】恒基兆業地產有限公司晚上發聲明，指公司得悉警方今日拘捕了公司轄下馬鞍山新港城中心第四期商場一名女客戶服務主任及四名外判保安公司聘用之保安員，懷疑其涉及於本星期一(十月七日)在商場內阻礙警務人員執行職務。恒基對週一發生之事件深感遺憾。由於事件已經進入司法程序，因此暫不便置評。為保障顧客的安全及避免任何衝突事情發生，馬鞍山新港城中心第四期商場將於本周六和周日(十月十二日至十三日)暫停營業兩天。

【20:45】多名市手持標語「支持盡忠職守保安員，強烈譴責警方濫權濫捕」。

【20:20】跟進事件的沙田區議員麥潤培表示，其中兩名被捕人士已獲釋放，但暫時未知兩人是否獲保釋或無條件釋放，他指今日下午3時半被捕的五名職員，於上班後被公司通知警方要求他們到警署，其後五人於警署被捕，公司代表及律師到警署協助，惟麥指暫時仍未能與律師聯絡。另一名區議員丁仕元亦指，第三名保安員已獲釋。

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【20:03】防暴警上警車離去。

【19:59】防暴警察在新港城對面的馬鞍山廣場出現，大約40名防暴警察巡視馬鞍山站B出口，遭被市民喝罵。

【19:47】有市民叫釋放保安，保安無罪。

【19:36】馬鞍山站通往新港城中心B出口落閘，暫時關閉，乘客要使用其他出入口。

【19:25】示威者高呼：「六大訴求，缺一不可」、「解散警隊，刻不容緩」。部分示威者戴上口罩。

【19:24】現場有百多市民聚集，一同高呼口號及合唱《願榮光歸香港》。

【19:20】一名女子呼籲大家聯署支持商場職員，有在場人士高呼：「冇大台呀」。

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【19:20】警方發言人表示，周一（7日）晚上接獲報案，指有人破壞馬鞍山鞍祿街18號一商場的店鋪及連接商場的港鐵馬鞍山站設施。警員接報到場後，有人涉嫌一度阻礙警務人員進入商場，而在警員進入後，亦有人阻礙警員進行調查。警方今日下午在馬鞍山區，拘捕年齡介乎28至62歲的三男兩女，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」，案件由沙田警區重案組第二隊跟進。

【19:08】新廣城大堂告示牌顯示，為顧及商戶及顧客安全，商場會於七時正暫停營業。目前商場九成商戶已落閘，約百多人於商場大堂聚集。

【18:30】新港城中心傍晚宣布，因應將有大型公眾活動，商場將於晚上7時關門，部分公眾通道及出入口會繼續開放，部分商戶已經陸續收舖。