【禁蒙面法】全港30組交通燈未修復　沙田燈號失靈四警指揮

過去周末本港多區發生衝突，部分交通燈被破壞，至今早運輸署宣布，經連日搶修後，各區仍約有30組受破壞的交通燈尚待恢復運作，其中受損程度較大的需時修理。

今早，沙田鄉事會路、沙田圍路、大涌橋路十字路口的交通燈仍未修復，早上約7時半，現場交通繁忙，惟未見有交通燈到場疏導，只有兩名身穿反光衣的九巴職員在場指揮交通，直至8時45分，始有3至4名交通警出現。

今早7時半，沙田圍路、大涌橋路十字路口只有兩名身穿反光衣的九巴職員在場指揮交通。（陳諾希攝）

周二(8日)記者曾發現交通燈失靈的旺角彌敦道與亞皆老街的十字路口，沒有交通警指揮交通，市民在車輛中間穿梭，最後有多名市民自發做交通警。今早11時，記者再前往上址，未見有交通警在場指揮交通，行人要在車輛中間冒險穿過馬路，險象環生。

上下班高峰期 始有交通警指揮

觀察一段時間段，記者發現一名交通警出現，上前查詢，他表示剛在附近處理完一宗交通意外，回來取警車，並不是前來指揮交通。交通警透露，只有在上班及下班的高峰期，才會有交通警前來指揮交通，至於交通燈何時修復，屬路政署的工作。

旺角人車互相爭路

在旺角等過路的林小姐稱，過去數日在旺角十字路口鮮少見到有交通警在場指揮交通，現場是人車互相爭路，林小姐對於交通燈遲遲未整好，質疑當局處理事情「超慢」，「唔明點解咁耐都未整好，因為各區都有，第二日就好返晒。」對於有交通警透露，只會在上下班的高峰期才出現指揮交通，林小姐稱不能接受該做法，認為旺角一帶是全天候多車多人，「你警力咁多，點會冇人指揮到，旺角係好多時候都人多車多，就算唔係放工返工。」