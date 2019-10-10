【10.10新界‧直播】多區商場快閃　市民聚愉景新城、新城市唱歌

《逃犯條例》修訂風波至今逾四個月，全港發生連場示威衝突，於政府宣佈禁蒙面法實施後再次令示威升溫，其中各區商場亦成為市民聚集抗議的地點之一，包括大合唱、靜坐活動等，曾有商場甚至出現大型警民衝突，多人受傷及被拘捕。 今日（10月10日）有網民因適逢中華民國雙十國慶，發起傍晚6時起於港九新界多間商場舉行快閃集會，香港01將直播新界各區多間商場現場情況。

傍晚近6時，逾百人聚集新城市廣場中庭，有人坐於地上唱歌叫口號等。（李智智攝）

數十名市民於愉景新城聚集唱歌。（呂諾君攝）

【1932】沙田：一名台灣男子於中庭發言指，感謝香港人對台灣支持，指台灣會與港人同行，希望香港人加油。較早前現場人士指一支白花油從天而降中庭地面位置，地上遺下玻璃碎片，有市民不時圍觀。

【1929】荃灣：愉景新城聚集人士陸逐散去，只餘下約10人，部分離開人士聲稱前往更新文宣牆。

【1916】屯門：屯門市廣場中庭有約近百人聚集。當中不少身穿校服的屯門區內中學生，在中庭空場摺紙鶴。有學生帶同小型揚聲器，播放《願榮光歸香港》。

【1910】荃灣：愉景新城二樓一名男子因影相問題，被一名女士指罵及起爭執，經在場穿橙背心的商場職員調停。

【1900】屯門：於屯門時代廣場，數十名市民響應十八區「賀雙十」活動於商場中庭聚集，十多名學生坐於中庭地上摺紙鶴。

【1850】沙田：有市民舉起中華民國國旗，及唱出「中華民國頌」等，當現場播放中華民國國歌和升旗歌時，有在場人士肅立。部分商店提早關門。

【1830】沙田：百多人聚集新城市廣場中庭位置，他們部分人戴上口罩，亮起手機白燈高叫「香港人反抗」、「我有權戴口罩」、「六大訴求缺一不可」等口號，並唱「願榮光歸香港」等歌曲。

【1815】荃灣：愉景新城有約30人聚於二樓圓形廣場位置，他們部分人戴上口罩，期間高叫香港人反抗等口號，並間中唱願榮光歸香港等歌曲。

【1800】沙田：新城市廣場中庭有逾百名市民聚集，其中多名為身穿校服學生，他們坐於地上唱起歌曲「願榮光歸香港」，又高叫口號。

【1630】屯門：良景輕鐵站近客務中心，有工人正進行加固鐵閘工程。

【1615】沙田：新城市廣場人流尚算暢旺，早前曾被網民號召抵制的美心集團旗下餐廳如常開業，仍有不少食客光顧。

【1600】荃灣：愉景新城下午時間人流不多，大部分店舖如常開門營業。

網民發起傍晚於全港各區商場及地點舉行快閃集會，為慶祝中華民國108年國慶日，地點包括調景嶺置富Malls、尖沙咀海港城天星碼頭、元朗YOHO MALL、觀塘APM、九龍塘又一城、荃灣愉景新城、沙田新城市廣場、中環ifc、屯門V city及上水廣場。

荃灣愉景新城，下午4時許人流不算多，大部分店舖如常營業。（呂諾君攝）