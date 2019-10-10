【10.10新界】網民號召「賀雙十」　多區商場快閃唱歌、叫口號

《逃犯條例》修訂風波至今逾四個月，全港發生連場示威衝突，於政府宣佈禁蒙面法實施後再次令示威升溫，其中各區商場亦成為市民聚集抗議的地點之一，包括大合唱、靜坐活動等，曾有商場甚至出現大型警民衝突，多人受傷及被拘捕。 今日（10月10日）有網民因適逢中華民國雙十國慶，發起傍晚6時起於港九新界多間商場舉行快閃集會，於元朗YOHO MALL、荃灣愉景新城、沙田新城市廣場、屯門市廣場及上水廣場均有市民聚集，有人舉起中華民國國旗，又不時高叫口號及唱歌。

傍晚近6時，逾百人聚集新城市廣場中庭，有人坐於地上唱歌叫口號等。（李智智攝）

網民發起傍晚於全港各區商場及地點舉行快閃集會，為慶祝中華民國108年國慶日，地點包括調景嶺置富Malls、尖沙咀海港城天星碼頭、元朗YOHO MALL、觀塘APM、九龍塘又一城、荃灣愉景新城、沙田新城市廣場、中環ifc、上水廣場等。

下午6時起，新城市廣場中庭有逾百名市民聚集，其中多人為身穿校服學生，他們坐於地上唱起歌曲「願榮光歸香港」，又亮起手機白燈高叫「香港人反抗」、「我有權戴口罩」、「六大訴求缺一不可」等口號。至晚上人數陸逐增加，有市民舉起中華民國國旗，及唱出「中華民國頌」等，當現場播放中華民國國歌和升旗歌時，有在場人士肅立。一名台灣男子於中庭發言指，感謝香港人對台灣支持，指台灣會與港人同行，希望香港人加油。至8時許聚集人士陸續散去，有數十人留下張貼連儂牆。

沙田新城市廣場VANS分店提早關門。（孔繁栩攝）

數十名市民於愉景新城聚集唱歌。（呂諾君攝）

另外於荃灣愉景新城及屯門市廣場，晚上均有市民聚集唱歌及叫口號，愉景新城晚上約30人聚於二樓圓形廣場位置，部分人戴上口罩，期間高叫「香港人反抗」等口號，並間中唱起「願榮光歸香港」等歌曲；屯門市廣場中庭晚上有約近百人聚集，當中不少身穿校服的屯門區內中學生，他們在中庭空地摺紙鶴。有學生帶同小型揚聲器，播放「願榮光歸香港」。

另外於元朗YOHO MALL及上水廣場，同樣有市民響應活動，約50人於YOHO MALL商場內聚集及叫口號，其後部分人號召步行到元朗大馬路，其後繼續高叫口號，至晚上10時許大致散去；上水廣場約數十名人士聚集，不時高叫口號，有人舉起中華民國國旗；聚集人士陸續離開商場行出街道，聲稱散步，沿途高叫口號及唱歌，包括高呼「票投國民黨，台灣變香港」。

於上水廣場聚集人士行出街道，聲稱散步。（余睿菁攝）

上水廣場數十名人士聚集。（余睿菁攝）

屯門市廣場不少中學生在中庭空地摺紙鶴。（曾雪雯攝）

荃灣愉景新城，下午4時許人流不算多，大部分店舖如常營業。（呂諾君攝）