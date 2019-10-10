【禁蒙面法】元朗少年中槍　舊生發起聲援　校方允保護參加者安全

上周五《禁止蒙面》通過當晚元朗中槍14歲少年，其就讀的天主教喇沙會張振興伉儷書院舊生及事件關注組，發起於本周五（11日）在學校禮堂進行聲援行動，開放予學生、舊生及公眾人士參與，並呼籲參加者穿着黑衣，在左腿包上布條或紗布，並指活動得校方承諾，如遇事故，會開放學校及盡力保護參加者安全。

天主教喇沙會張振興伉儷書院14歲學生，在上周五元朗衝突中被便衣警員開槍擊中大腿，涉嫌參與暴動和襲警被捕。該校舊生及事件關注組發起「聲援4/10元朗事件受槍傷同學行動」，以支援受槍傷同學；支援涉事及被捕同學；用行動表達張振興舊生反抗警暴、政府及教局的不當、不義手法；盡振興男兒精神，為公義發聲。活動開放予學生、舊生及公眾人士參與。

聲援行動於本周五（11日）上午9時至約11時進行在該校禮堂進行，活動內容包括簡介元朗中槍事件、為中槍少年默禱、校方回應提問等，校長將出席活動。舊生及事件關注組呼籲，參與者穿着黑衣，在左腿包上布條或紗布，但基於現行法例，無必須戴口罩，並建義參與者往返途中應避免大量結集，戴口罩者更應小心，以保安全。

舊生及事件關注組又建義，參與者避免任何犯法及過激行為，對反對聲音盡量保持冷靜，並指校方承諾，如遇事故，會開放學校及盡力保護參加者安全。

元朗中槍少年所讀中學天主教喇沙會張振興伉儷書院明言不會因事開除學生。（資料圖片）

事發於10月4日晚上9時，在元朗大馬路近大棠路交界，一輛私家車停泊在近大棠路的輕鐵路軌上，被示威者揭發司機是警員，私家車遭大肆破壞，警員被圍毆倒地，頭破血流，混亂間警員舉起佩槍開一槍，擊中一名14歲少年的大腿，示威者聞槍聲即時散開，有人隨即向警員方向連掟兩枚汽油彈。14歲少年被送院治理，涉嫌參與暴動和襲警被捕。