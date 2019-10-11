良景邨單位低層停水高層冇事　地區人士質疑街喉有滲漏

屯門良景邨出現食水供應問題，有指邨內的低層單位長年水壓不穩，居民洗澡時隨時「沖沖下就冇水」，或是水量太少熱水爐難以啟動。而在日前，邨內更一度完全停水，居民均感到十分不便。雖然有地區人士即日向水務署反映、署方在邨內多處設置臨時食水缸供居民使用，但他認為，署方長遠而言需徹查問題根源，才可改善由來已久的水壓問題。

屯門良景邨於1988年入伙，至今已逾30年。(資料圖片/鄭子峰攝)

「水壓不穩嘅情況，基本上每日都有出現。」屯門社區網絡發言人、良景社區主任王德源指，屋邨住戶不時向他反映，指單位出現間歇性停水或供水太少，但這個情況大多在發生在低層單位。王表示，據他向管理處了解，邨內七樓以下的單位均由水務署的街喉負責供水，其餘高層單位則由大廈水泵供水，過去都有出現突發停水，而在昨日下午約五時，有居民再次投訴「冇水用」，「我哋即時問管理處同水務署，兩邊都話冇工程做緊，但都冇講到停水係咩原因。」

王德源指，他同時於下午五時多向水務署反映，希望在邨內先行放置臨時水缸，惟兩小時後署方才確認相關安排，十時多才將水缸送到，「之前都試過停水之後，等佢哋送到過嚟，屋邨供水已經回復正常。」王又指，水務署方面曾向他解釋，街喉向低層單位供水的水壓已比正常水平高，因此他質疑，水壓問題的根源是否因為水管出現破裂或滲漏，雖然現時屋邨單位已陸續恢復供水，但他希望署方能繼續跟進，並在有需要時進行改善工程，以解居民之窘。

良景選區參選人另有程志紅、鄧文傑。