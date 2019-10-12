【10.12遊行】優品360商舖受破壞　消防進駐長沙灣政府合署戒備

今日（12日）有網民發起「反對緊急法遊行」，逾千人在下午三時由尖沙咀鐘樓出發，遊行至深水埗運動場。期間有示威者破壞最近日被認為是「藍絲」的店舖，彌敦道上的優品360及Starbucks長沙灣的富臨受影響。另外，近日多番被衝擊的吉野家，有示威者經過時發現店鋪內仍有顧客，故沒有加以破壞。黃昏時間，近百名防暴警察在長沙灣政府合署外戒備。

下午約四時，油麻地彌敦道上有示威者破壞優品360及吉野家。示威者企圖打破優品360的鐵閘但不果，又在鐵閘塗鴉，寫上「反抗」等字眼。另一方面，示威者嘗試揭開吉野家的鐵閘後，發現店內仍有顧客光顧，故沒有進入店內破壞，又對外稱：「入面有人，唔好搞。」

示威者嘗試揭開吉野家的鐵閘後，發現店內仍有顧客光顧，故沒有進入店內破壞。

另外，彌敦道上一間Starbucks早前曾被示威者破壞，店內的桌椅被示威者搬出馬路當作路障。深水埗一間優品360落閘關門，至於長沙灣道上的富臨酒家，一眾示威者到店門外撕掉貼在玻璃上的菜單後就離去，又向周圍的人大叫：「散啦、散啦」。

下午近5時，近百名防暴警察在長沙灣政府合署外戒備。現場警員指，較早前有人掉汽油彈入政府合署，有消防員其後攜滅火筒進入政府合署。