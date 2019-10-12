【10.12遊行】防暴清場消息風聲鶴唳　示威者入石硤尾邨離開

政府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》一星期，今日（12日）有網民發起「反對緊急法」遊行，下午三時由尖沙咀鐘樓出發，遊行至深水埗運動場。下午4時許，遊行隊頭到達深水埗，部分示威者經過長沙灣政府合署時縱火、破壞鐵閘，之後進入石硤尾邨打算離開，惟有防暴警緊隨其後，現場氣氛一度非常緊張，示威者不斷呼籲其他人加快腳步離開。

至下午5時許，示威者一度聚集巴域街與南昌街交界。（余俊亮攝）

下午4時許，遊行隊伍到達深水埗，示威者經荔枝角道進入南昌街，現場馬路仍有不少車輛，示威者穿梭於車輛之間，其後遊行隊伍龍頭行途至南昌街時右轉入深水埗，其後有人在南昌街及荔枝角道交界用鐵欄設置路障，長沙灣政府合署落鐵閘，部分示威者經過長沙灣政府合署時撬開鐵閘進內破壞，有示威者縱火，水柱不斷從天花的灑水系統噴出，示威者隨即離開，數分鐘後，數十名防暴警員趕到佈防。

部分示威者聚集南昌街長沙灣道，有示威者停留，高叫「要撤嘅就走，要打嘅就留低」，部分示威者一度聚集巴域街與南昌街交界，其後往青山道方向離開。至下午5時許，有示威者於石硤尾一帶築起路障，現場交通受阻，有巴士乘客需要下車步行離開。及後，遊行人士進入石硤尾邨打算離開，其間有人不斷高呼後方有防暴警，呼籲身邊人加快腳步，現場氣氛一度緊張。示威者不斷呼籲其他人加快腳步離開，最終漸漸散去。