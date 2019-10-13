【10.13罷買．新界直播】上水大埔堵路倒花生油　沙田華為遭破壞

網民發起「18區開花」行動，目標在各區大型商場聚集，表示對《禁蒙面法》不滿，爭取落實民間五大訴求。罷買行動無損內地客購物意欲，在上水，各大型商場及藥房上午照常營業，有內地客更表示太多必需品要買，不得不來港購物。及至下午2時半左右，情況急轉直下，大埔防暴警員不斷向人群舉槍，又舉起藍旗，並衝入大埔廣場制服示威者。荃灣區警亦將數人帶上警車。 【1720】沙田：示威者在源禾路及担杆莆街交界，用從新城市內的餐廳搬來的桌椅設置路障，其後離去。 【1715】上水：上水有店舖落閘，龍豐都半閘 【1710】沙田：新城市與中央公園對出，剛剛開始堵路。 【1710】荃灣：荃灣站落閘。街坊不滿港鐵無預警措施突然關站，並着人離開，斥做法不妥，大約有30人在B出口聚集。 【1653】大埔：約十名示威者在太和路拆鐵馬。 【1650】荃灣：防暴警於新之城橋上施放少3枚催淚彈及胡椒球槍。

【1645】沙田：示威者從店舖內取來單據紙，在空白的紙上寫上「五大訴求，缺一不可」、「Free Hong Kong」等訴求，其後將紙條在商場內掛起。另外，有示威者於新城市廣場的華為進行破壞。

【1645】荃灣：新之城橋上留有血跡。

【1644】大埔：防暴警後撤，有數名示威者走前。

【1638】荃灣：防暴警於新之城橋上進行驅散。

【1637】大埔：一名男子突然走前脫去上衣挑釁警察，遭旁邊的人士及守護孩子成員拉走，叫他冷靜「唔值得呀」。

【1636】上水：上水多輛停泊於彩園路的警車駛入旭蒲苑。

【1629】沙田：示威者於担杆莆街源及禾路交界有路障。部分示威者進入好運中心的元氣壽司店，打破玻璃門窗，玻壞店內的桌椅、收銀機、廚房裝備，其後離去。

【1621】荃灣：沙咀道大河道發射最少兩枚催淚彈。

【1620】沙田：新城市廣場美心集團旗下食肆潮庭遭毀壞，玻璃被打破，餐桌、餐具等被打爛。

【1620】大埔：示威者在太和路另一邊堵路。

【1616】大埔：防暴警察在十字路口兩次舉起黑旗及長槍。

【1614】荃灣：有人高空擲物，防暴警在無舉旗警告下，施放最少兩枚催淚彈，多人被催淚煙影響，當中不少是街坊。

防暴警於沙田文禮閣外施放多枚催淚彈。（黃桂桂攝）

【1559】沙田：大約一百名示威者沿城門河往車公廟方向行，其後遭警察前後包抄，示威者打算與衝擊文禮閣城門河畔的約十名警察正面衝突，在距離警察約數十米外，警察無預警下施放三枚催淚彈，示威者向後散去。

【1553】荃灣：，五至六名男子於荃灣廣場外辱罵警員，遭防暴警拘捕。

【1544】沙田：部分示威者途經文化博物館旁一條橋，對面有近十個警察，示威者用樹枝等封橋

【1544】屯門 ：兆康站職員稱，由於屯門區有堵路情況，所以巴士服務會受影響，鐵路服務暫未受影響，同時將兆康站A出口其中一邊大閘拉上，另一大閘則落了四分一。

【1535】沙田：約百多示威者沿城門河往大圍方向前進。沙官對開橋頭車公廟站旁有防暴，有示威者開始上裝備。文禮閣防暴向示威者舉槍，示威者散去。

【1538】大埔：示威者向警扔曱甴，防暴警推進。

【1537】荃灣：現場消息指，示威者在荃灣廣場元氣破壞，防暴到場，旁邊叫囂人士被捕，警方拘捕5至6名示威者。

防暴警舉藍旗 衝入大埔廣場制服一男子

+ 4 + 3 + 2

【1530】屯門 ：警方在青雲路拘捕兩人。



【1529】大埔：警方突然向前推進，在超級城對開再拘捕至少兩男一女，戴上索帶。



【1527】沙田：部分示威者離開新城市，往沙田公園方向跑。部分人說去車公廟。



【1527】上水：防暴警員退後，期間一度向市民平舉橡膠子彈槍，亦有警員表示「第一日已經比人起咗底，影啦。」



【1519】沙田：有黑衣人破壞新城市內一閉路電視，並用噴漆將其鏡頭噴黑。



【1515】上水：警方一度施放胡椒噴劑，誤傷一名老翁，無人被捕。



【1515】沙田：沙田站新城市出口四個消防閘中其中三個已落閘，只剩一個閘口讓市民出入，另外，沙田站B出口仍然運作。沙田港鐵站的商舖亦落閘。



【1515】荃灣：警方在荃景圍對開設置路障，截查車輛。

【1508】沙田： 沙田站新城市出口落防火閘。



【1507】大埔：警方拘捕一名中四男生，又舉起藍旗，指在場市民涉非法集會，呼籲示威者離開，否則以武力驅散。

【1504】上水：龍豐藥房被破壞，示威者又毀壞上水站閉路電視，防暴到場。



【1500】大埔：防暴警員截停搜查至少兩名男子，包括一名中四學生，指在其背包中搜出索帶、防毒面罩。警察質問男生：「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」



【1455】警方表示下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。



【1451】荃灣：數以百人於路德圍聚集叫口號。



【1450】屯門大興政府合署被毀，示威者快閃拆去圍板入內「裝修」後離開。



【1448 】沙田：沙田站一度有示威者扔雜物進往紅磡方向路軌，港鐵職員及後在場清理。港鐵站已落閘。沙田新城市八樓落閘，八樓內三間餐廳，即北京樓、翠園及潮庭皆隸屬於美心集團。



【1444】屯門：近百人走出屯門鄉事會路，設路障後離去。



【1443】上水：優品360被噴字。



【1440】荃灣：警方將一名男子帶上警車。大批防暴警員聚集地皇廣場外，有多名街坊在場指罵警員。



【1430】大埔：大批防暴警員聚集大埔廣場外，舉起藍旗，指在場示威者正參與非法集結，然後衝入大埔廣場內，到二樓制服一名男子。

食環署清理荃灣連儂橋

【1430】沙田：有市民大喊：「有冇人飲喜茶？」然後一群人走到喜茶店外。有男子說：「入去睇下有咩飲先。」他打算進間時，喜茶落閘，有黑衣人上前欄著，不讓店員落閘，並說：「我想飲喜茶，點解唔畀我飲？」



【1429 】逾百集會人士原打算走出屯門市廣場，但十多名防暴警察在場戒備。集會人士退回商場內。



【1425】大埔：一批約20名防暴警員持槍在大埔超級城外巡邏，又敲打盾牌，追逐商場出來的示威者。示威者其後返回商場。



【1420】沙田：有人拿出「stand with Hong Kong stand with morey」橫額，靜坐人士起立拍手，其後黑衣人把橫額掛在大電視上。



【1416】沙田：百餘名市民在新城市廣場中庭靜坐，並呼籲在樓上的市民「落嚟坐！」

【1415】大埔：未有營業的超級城Starbucks，招牌被示威者噴漆，現場響起警鐘。



【1413】屯門：屯門市廣場近200人聚集，不少人戴上口罩，高呼「光復香港，時代革命」、「六大訴求，缺一不可」。現場唱起《願榮光歸香港》。現場開始呼籲在場人士「攝衫」，不少中年婦女響應呼籲。



【1406】大埔：優品360拉閘，部分黑衣示威者上前阻止，又撐起雨傘遮擋容貌，店舖最終在保安員協調下成功拉閘。示威者在優品360閘外噴上口號。在旁的餐廳「茶木」亦相應拉閘。

【1403】上水：原來在商場聚集的示威者開始行走，有商戶落閘，旅客奔走。



【1400】屯門：屯門市廣場有逾百人於商場中庭聚集，氣氛平靜。



【1354】上水：示威者向拖喼旅客叫「就嚟冇車搭」、「返大陸啦」、「多謝支持平反六四」。約百人聚集上水廣場地下，準備外出遊行。

【1353】沙田：新城市廣場有近百名市民聚集，大叫「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號。大部分商店仍照常營業。



【1335】大埔：在大埔超級城，過百名示威者站立於各層，高叫「香港人 反抗」等口號，有人摺紙鶴置於中庭位置，亦有人穿上全身黑色服裝。近月被針對的美心集團，旗下元氣壽司未有營業。至於被指由福建幫經營的優品360如常營業，但落下兩道閘門。示威者播放《願榮光歸香港》、《肥媽有話兒》等歌曲。

【1328】荃灣：食環署外判清潔工清理荃灣港鐵站對開連儂天橋，幾近全部掃清。



【1327】上水：示威者大叫「光復香港 時代革命」等口號，其中 有人舉美國旗。

【1321】上水：上水廣場有十數名黑衣人在三樓聚集，未有行動。



【1250】沙田：未見黑衣人聚集，新城市廣場超過九成舖頭照常營業，美心集團旗下的翠園、潮庭、simplylife亦全部照常營業，翠園外面有不多於十人等位。



【1030】上水：上水廣場大部分商戶正常營業，並表示未有聽過商場有任何開放時間的特別安排，顧客多為拖喼旅客；Starbucks職員指，今日Starbucks只開放至12時。