【10.13罷買．新界直播】警大埔拘捕多人　屢向示威者舉槍

網民發起「18區開花」行動，目標在各區大型商場聚集，表示對《禁蒙面法》不滿，爭取落實民間五大訴求。罷買行動無損內地客購物意欲，在上水，各大型商場及藥房上午照常營業，有內地客更表示太多必需品要買，不得不來港購物。及至下午2時半左右，情況急轉直下，大埔防暴警員不斷向人群舉槍，又舉起藍旗，並衝入大埔廣場制服一男子。荃灣區警方亦將一名男子帶上警車。 【1537】荃灣：警方拘捕一名男子。 【1530】屯門 ：警方在青雲路拘捕兩人。 【1529】大埔：警方突然向前推進，在超級城對開再拘捕至少兩男一女，戴上索帶。 【1527】沙田：部分示威者離開新城市，往沙田公園方向跑。部分人說去車公廟。 【1527】上水：防暴警員退後，期間一度向市民平舉橡膠子彈槍，亦有警員表示「第一日已經比人起咗底，影啦。」

防暴警舉藍旗 衝入大埔廣場制服一男子

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【1519】沙田：有黑衣人破壞新城市內一閉路電視，並用噴漆將其鏡頭噴黑。



【1515】上水：警方一度施放胡椒噴劑，誤傷一名老翁，無人被捕。



【1515】沙田：沙田站新城市出口四個消防閘中其中三個已落閘，只剩一個閘口讓市民出入，另外，沙田站B出口仍然運作。沙田港鐵站的商舖亦落閘。



【1515】荃灣：警方在荃景圍對開設置路障，截查車輛。

【1508】沙田： 沙田站新城市出口落防火閘。



【1507】大埔：警方拘捕一名中四男生，又舉起藍旗，指在場市民涉非法集會，呼籲示威者離開，否則以武力驅散。

【1504】上水：龍豐藥房被破壞，示威者又毀壞上水站閉路電視，防暴到場。



【1500】大埔：防暴警員截停搜查至少兩名男子，包括一名中四學生，指在其背包中搜出索帶、防毒面罩。警察質問男生：「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」



【1455】警方表示下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。



【1451】荃灣：數以百人於路德圍聚集叫口號。



【1450】屯門大興政府合署被毀，示威者快閃拆去圍板入內「裝修」後離開。



【1448 】沙田：沙田站一度有示威者扔雜物進往紅磡方向路軌，港鐵職員及後在場清理。港鐵站已落閘。沙田新城市八樓落閘，八樓內三間餐廳，即北京樓、翠園及潮庭皆隸屬於美心集團。



【1444】屯門：近百人走出屯門鄉事會路，設路障後離去。



【1443】上水：優品360被噴字。



【1440】荃灣：警方將一名男子帶上警車。大批防暴警員聚集地皇廣場外，有多名街坊在場指罵警員。



【1430】大埔：大批防暴警員聚集大埔廣場外，舉起藍旗，指在場示威者正參與非法集結，然後衝入大埔廣場內，到二樓制服一名男子。

食環署清理荃灣連儂橋

【1430】沙田：有市民大喊：「有冇人飲喜茶？」然後一群人走到喜茶店外。有男子說：「入去睇下有咩飲先。」他打算進間時，喜茶落閘，有黑衣人上前欄著，不讓店員落閘，並說：「我想飲喜茶，點解唔畀我飲？」



【1429 】逾百集會人士原打算走出屯門市廣場，但十多名防暴警察在場戒備。集會人士退回商場內。



【1425】大埔：一批約20名防暴警員持槍在大埔超級城外巡邏，又敲打盾牌，追逐商場出來的示威者。示威者其後返回商場。



【1420】沙田：有人拿出「stand with Hong Kong stand with morey」橫額，靜坐人士起立拍手，其後黑衣人把橫額掛在大電視上。



【1416】沙田：百餘名市民在新城市廣場中庭靜坐，並呼籲在樓上的市民「落嚟坐！」

【1415】大埔：未有營業的超級城Starbucks，招牌被示威者噴漆，現場響起警鐘。



【1413】屯門：屯門市廣場近200人聚集，不少人戴上口罩，高呼「光復香港，時代革命」、「六大訴求，缺一不可」。現場唱起《願榮光歸香港》。現場開始呼籲在場人士「攝衫」，不少中年婦女響應呼籲。



【1406】大埔：優品360拉閘，部分黑衣示威者上前阻止，又撐起雨傘遮擋容貌，店舖最終在保安員協調下成功拉閘。示威者在優品360閘外噴上口號。在旁的餐廳「茶木」亦相應拉閘。

【1403】上水：原來在商場聚集的示威者開始行走，有商戶落閘，旅客奔走。



【1400】屯門：屯門市廣場有逾百人於商場中庭聚集，氣氛平靜。



【1354】上水：示威者向拖喼旅客叫「就嚟冇車搭」、「返大陸啦」、「多謝支持平反六四」。約百人聚集上水廣場地下，準備外出遊行。

【1353】沙田：新城市廣場有近百名市民聚集，大叫「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號。大部分商店仍照常營業。



【1335】大埔：在大埔超級城，過百名示威者站立於各層，高叫「香港人 反抗」等口號，有人摺紙鶴置於中庭位置，亦有人穿上全身黑色服裝。近月被針對的美心集團，旗下元氣壽司未有營業。至於被指由福建幫經營的優品360如常營業，但落下兩道閘門。示威者播放《願榮光歸香港》、《肥媽有話兒》等歌曲。

【1328】荃灣：食環署外判清潔工清理荃灣港鐵站對開連儂天橋，幾近全部掃清。



【1327】上水：示威者大叫「光復香港 時代革命」等口號，其中 有人舉美國旗。

【1321】上水：上水廣場有十數名黑衣人在三樓聚集，未有行動。



【1250】沙田：未見黑衣人聚集，新城市廣場超過九成舖頭照常營業，美心集團旗下的翠園、潮庭、simplylife亦全部照常營業，翠園外面有不多於十人等位。



【1030】上水：上水廣場大部分商戶正常營業，並表示未有聽過商場有任何開放時間的特別安排，顧客多為拖喼旅客；Starbucks職員指，今日Starbucks只開放至12時。