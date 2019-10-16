旺角銅鑼灣旅遊核心零售區業務受挫　藥房化妝品店劈價吸客

反修例風波持續至今已歷四個月，社會運動遍地開花。旅發局公布8月份上半個月訪港旅客數字下跌約三成。銅鑼灣和旺角這兩個旅遊核心零售區業務皆受到重挫，銅鑼灣崇光百貨對出一帶的購物旺區及旺角購物熱點，人流變少。附近的藥房、化妝品和金舖大受影響。旺角更有藥房在店面貼出「市道低迷血本無歸」、「最後十天，減價清貨」、「 要錢唔要貨」、「租約期滿，全場貨品照本清貨」字眼，但店內依舊空蕩，無人問津。 攝影：曾鳳婷

「自由行」熱點 「拖篋」客驟減

記者於近日前往旺角和銅鑼灣兩地，人流尚多。旺角一帶人流不絕，以放學後的學生和上班族為主，路上僅有零星旅客和「拖篋」旅客。昔日「自由行」熱點藥房、化妝品以及名店的客人數目不多，未見有客人進店消費，店員大多閒聊和使用手機，猶如「罰站」。旺角更有化妝品店和藥房面臨租約期滿，進行清貨行動。有連鎖化妝品店更有兩折優惠和五十元現金券來吸引顧客。此外，旺角有連鎖藥房在店面貼出因「市道低迷血本無歸」而進行減價清貨。

於旺角西洋菜南街經常擺電訊街站的陳小姐指，近來幾個月的旺角人流大不如前，少了許多。「之前成條街都好多『拖篋』客，佢哋會喺啲波鞋店同化妝品藥妝店買嘢。」她續指之前很旺的店舖，現在也變得十分冷清，道路人流減少。她稱有朋友在附近化妝品店工作，也曾經向她透露，近幾個月他們店舖生意額跌了一大半。

60萬月租舖王易手 化妝品店變鐘錶店

記者於中午時份在駱克道藥房地帶，人煙稀少，經過的多是行逛附近的服裝店。附近多間藥房人流欠奉，店內大多貼出減價和清貨字眼，更有藥房打著十周年酬賓的優惠旗號，進行大酬賓。位於羅素街59號、曾在2016年以60萬月租的化妝品店亦已易手，由鐘錶品牌接手舖位。

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連鎖護理店店員曾數次臨時被告知不用上班

位於駱克道中間位置的連鎖護理店LUSH附近有許多化妝品店和藥房，店員Anna表示，近幾個月來，這裏的人流少了很多，街上「拖篋」旅客一掃而空。她指之前有四、五次因有公眾活動，店舖拉閘，也曾經試過被公司告知不用上班。被問及店舖生意時，她則指：「生意都一般啦，都有少少跌，但唔算好誇張咁。其實依排都唔係好見附近有舖頭執咗，只喺少咗好多旅客嘅人流。」