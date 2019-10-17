【油塘女浮屍‧直播】學界HKDI集會　促請院方公開閉路電視釋疑

香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，連日引起社會廣泛關注。早前，事主所屬的學校曾有學生多次舉辦悼念活動，學生會今午十二時再發起集會，促請院方公開閉路電視釋疑及與學生對話，約有百多名學生及公眾人士到場。大專學界多所院校，包括中大、浸大、理大及教大學生會亦有代表聲援。

【16:00】一名戴著黑色口罩的，化名「蝦餃」的男子接著上台發言，他指自己是fresh grad，談及近四個月的運動時一度哽咽，他認為已有很多人為運動送命，還有數之不盡的受傷、被捕、濫權，他是在觀塘舉行的悼念活動發起人，指當晚收到很多簽名，「每一個簽名都係非常有用，多你哋一個心意，感染力也是很大」。他指每晚就寢前，均會逼迫自己觀看一些開心的影片，但當想起近月的運動時，卻有反效果。最後他舉起一張文宣，宣傳下周日（27日）下午4時至8時的「觀塘自由紙鶴‧大型追悼會」，指目前正申請警方的不反對通知書，希望全港市民可一同參與，盼為在運動中離世的人送上祝福。

【15:48】身穿全黑裝束的藝人阮民安上台發言，指網上有很多資訊及傳言，令人難辨真偽，他喜見校方今日表示希望成立死因研訊庭，指學生一直希望與校方對話，鼓勵學生繼續努力爭取真相。阮其後即席演唱已故藝人張國榮的歌曲《今生今世》及自己的舊歌《玩玩具》，並呼籲在場人士以手機亮燈配合。

【15:40】浸會大學一名男學生上台發言，他形容自己是「和理以上，勇武未滿」的示威者。他指行政長官林鄭月娥昨日宣讀施政報告時，仍然形容示威者是暴徒，多個月來民間發起多場運動，林鄭卻無視民意，一直玩弄語言偽術，四個多月來，示威者的口號亦已改變，「9月已經講緊警暴喇，佢仲喺度講撤唔撤回」。他又控訴「保皇黨」一手造成香港目前的亂局，「如果你哋一早聽市民講唔支持修訂《逃犯條例》，香港依家咪唔會咁囉」。

【15:33】HKDI的19歲學生「阿游」上台發言，她惋惜陳彥霖結束短短15年人生，指校方給予他們三天假期，惟「三日假用一條人命換返嚟」，對有人仍可置身事外感到難以理解。她又指自己兒時夢想時當警察，現在對警察的感覺卻完全崩壞，「以為警察是除暴安良，儆惡懲奸」，強調警察是服務市民而非政權。「依家出街戴個口罩都驚俾人拉，著黑衫黑褲都俾人話暴徒，呢個係咩世界？」她又控訴校方以政治中立為由，將學生自製的「連儂牆」改成「許願樹」。

【15:26】港島區一名六旬市民上台發言，指自己非首次參與示威遊行，但今日是第一次鼓起勇氣上台發言。她指自己非常傷心，因香港從前有「東方之珠」之稱，目前在共產黨領導下弄至如斯敗壞；亦痛心如此多年輕人被警察及政權毒打。她認為警黑橫行是由政權縱容所致，令人感到憤怒及無奈，必須大聲譴責政府高官，「我哋應該大聲叫林鄭落台，佢兩萬蚊一日呀」。

【15:15】兩名銀髮族代表上台發言，譚先生指今日銀髮族帶來的兩張橫額，代表他們的想法，一張是希望能給予青年希望，「希望佢哋不要覺得孤單，我哋係一齊為香港民主打拼」；楊寶熙女士指自己是前教師，認為陳彥霖不但死得不明不白，也被很多事實被遮蓋，認為警方一開始指浮屍是25至30歲屬誤導，又認為全裸女浮屍沒可疑是不可能的事，「最唔守法律嘅就係警察」，贊成校方要求成立死因研訊庭的決定。

退休中學教師譚先生則分享從前校方如何處理有問題的學生，「當時有一個學生打爛廁所塊鏡，首先我哋派first aid包紮，然後找輔導人員了解原因」，他質疑「點解依家嘅教學工作者咁樣嘅？好似街外人咁，佢係你哋嘅學生嚟」。譚指首次播片有學生發現片段有問題，令人質疑是否有事隱瞞，第二次播片時，才發現該名升降機內的白衣男子是沒有問題，不理解校方首次播片的處理手法；至16段片段被播出時，是否有其他片段也沒有向公眾交代。譚認為目前的大專院校並非將學生的福祉放最先，校方管理層也沒有盡照顧學生的責任，感到相當可悲，故準備了一封信交給管理層，稍後將信件貼在十樓院長室。信末提到「我們提醒管理層應盡力徹查真相，切勿埋沒良知，切勿為自身利益隱瞞事實」。

【15:00】下午3時，知專設計學院設有大台，讓到場人士輪流上台分享，開始前，有人低頭默哀，悼念已逝的學生陳彥霖。有戴上口罩的示威者上台，講述曾與陳彥霖在催淚彈中認識了半小時，認為她是個會幫助別人的人，也是個同行的人，故希望各方不要害怕，將證據拿出來，將事實拼湊出來，「希望大家齊上齊落，好人一生平安，願榮光歸香港」，最後她呼籲現場人士星期日遊行尖沙嘴見。

約中午十二時，約百人出席將軍澳調景嶺香港知專設計學院集會。（黃文軒攝）

約中午十二時，約百人出席將軍澳調景嶺香港知專設計學院集會。現場有人貼上「讓真相浮出水面」的海報，亦有連儂牆供在場人士留言及致意。

是次集會以呼籲近10間大學學生代表出席集會。集會開始後，各大專院校學生代表及公眾代表陸續上台發言，均對陳彥霖同學以15歲之齡離世表達痛心及婉惜。其間，中大學生會外務副會長呂天忻上台發言時質疑，事件發展至眾人不信任，源自校方及警方的多番隱瞞，「當權者唔盡快查真相，我地要為佢討回公道」。

有當區區議員到場指，區內不少街坊亦關注事件，並已促請附近屋苑保留閉路電視片段，以便各方追查事件真相。其後，HKDI學生上台發言指，校方早前發岀聲明指，如果可豁免法律責任，就可公開所有肖象權。學生又朗讀校方公開信，公開信信末促當局召開死因庭，釋除公眾疑慮。