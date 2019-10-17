天水圍警署旁拆磚路鋪石屎防衝擊　居民出入變不平安

反修例事件引發連串示威活動，數月以來接連發生嚴重的警民衝突，各區警署亦成為目標。有指為了防止磚塊再被掘走用來投擲，天水圍警署對開路面日前開展工程，將地面的磚路全數移除，並以水泥重鋪。不過，有關工程被指阻礙居民出入，而以大型車輛移除磚塊時，車輛與行人只相隔數米，輪椅人士不能通過之餘，也易生危險。

天水圍警署對開路面日前開展工程，將地面的磚路全數移除，並以水泥重鋪。(呂諾君攝)

工地沒圍封 街坊一出商場即踩泥沙地

天盛街市和天水圍警署之間的通道，一向是居民由巴士站下車後、返回天盛苑的必經之路。立法會議員朱凱廸天水圍團隊社區幹事區國權指，連日以來收到不少居民投訴，認為該處進行工程對他們造成不便。「啲街坊話，工程封咗大半條路，仲要泊架夾車喺度，過都冇得過。」區表示，不少街坊質疑為何工程不在晚上進行，而工地連着商場後門通道出口，較早時間有關方面沒有將之封起，曾有街坊一踏出商場便「差錯腳」踏進工程泥沙地上。

區國權指，該處路面的地磚其實早已塗上膠水，質疑是否仍有必要拆去磚路鋪上石屎。(呂諾君攝)

石屎路面難去水 質疑拆磚必要性

區國權指，路政署工人使用「夾車」拆除和夾走原來的磚塊，雖然見到有行人時工人會先作停止，但仍覺危險，而車輛停泊時，輪椅人士不能通過。區指出，相關的工程在其他地區的警署旁邊都有見到，但當中不少路面的地磚其實早已塗上膠水，磚塊變得難以挖出，質疑是否仍有必要將全個路面鋪上石屎，「本身用磚路就係為咗美觀啲，行人跌親亦冇咁痛，而且全部鋪晒石屎，路面去水可能都有困難！」

路政署發言人指，該署應相關部門要求，基於公眾安全及保安等考慮，安排將天水圍警署附近行人路（包括天耀路、天美街及天順里部分路段，以及天水圍警署與天盛商場之間的行人路）的路磚更換成混凝土。有關工程於本周初展開，預計十月底完成。發言人指，該署在工程進行期間，會在有關路段實施臨時交通改道措施，確保留有足夠闊度的通道供行人使用，同時亦已提醒承建商搬運工程物料時，須留意交通狀況作適當安排，盡量減低對道路使用者的影響。

區國權為2019年區議會選舉元朗區盛欣選區參選人，同區另有參選人林慧明、黃國雄及莊豪鋒。