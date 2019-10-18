【岑子杰遇襲】南亞青年是好是壞？龐一鳴：了解處境才能真正諒解

民陣召集人岑子杰於前日（16日）受襲，事後有人懷疑行兇者為南亞裔人士，隨即在網上呼籲於星期日（20日）的遊行上「裝修」清真寺或重慶大廈，事後有人亦於網上呼籲不要針對種族進行無差別攻擊。 本地土生土長的青年Rizwan今年就讀城市大學一年級，他指8月以來自己一直有關注反修例運動。他今年以自己及其他少數族裔曾受歧視的經歷為題，完成首部自己拍攝的電影，並將於香港真人圖書館講述個人經歷。主辦單位負責人龐一鳴說，除了針對或為少數族裔護航外，還要設身了解南亞裔的社會處境，才是真正的諒解與包容。

今年就讀城市大學創意媒體系一年級的Rizwan，指自己縱然不精通本地語言，但自8月以來，Rizwan一直有留意反修例運動。他指自己重視言論自由，並認為一個社會應該服務人民，而不是透過當權者控權，「任何香港人都會受事件影響，我也不想失去我的自由。」

真實經歷融入電影

他於今年剛完成一套電影《FAQIR》，電影講述主角孤獨一人過活、濫毒，繼而被人綁架的遭遇。Rizwan表示，電影取材自他與身邊朋友日常生活上遇到的困難，包括種族歧視與文化隔閡。Rizwan過去曾經在一所餐廳工作，有些客人會因為他不諳廣東話而大發脾氣，「我們不是在一個中文的環境下長大，融入本地生活一定有些困難。語言不通的確會帶來與本地社群的隔閡。」

Rizwan於今年剛完成一套電影《FAQIR》，電影講述主角孤獨一人過活、濫毒，繼而被人綁架的遭遇。（網上截圖）

近日，民陣召集人岑子杰遇襲，有人懷疑兇手為南亞裔人，更有人翌日揚言要「裝修」本地清真寺「私了」等，Rizwan也對此有所聽聞，他指希望所有人能平安無事，「我知道有這樣的消息，但同時網上已有文宣勸喻人切勿攻擊宗教設施。其實這樣的事情（行兇傷人）已經存在很久，並不是所有南亞人都是那樣的。」

「需真正理解南亞裔的處境」

龐一鳴為籌辦是次香港真人圖書館的負責人，在放映前夕剛巧發生岑子杰遇襲事件，他希望能透過放映會讓大家更了解少數族裔，「南亞人未必一定是暴力的，他們也可以好有才華，正如這位拍片的年青人一樣。」

龐一鳴（中）為籌辦是次香港真人圖書館的負責人。（資料圖片／陳嘉元攝）

「真實問題不會只從個人而來」

今次遇襲事件後，有人馬上攻擊少數族裔；另一方面，九龍清真寺首席教長及回教團體亦有到醫院探望岑子杰，事後網上亦有文宣喻人勿針對南亞族裔，仿似成為契機與少數族裔真正「We connect」，但龐一鳴認為，要真正理解南亞裔的處境不能流於表面，還要解構背後行為動機，「雖然我理解這是一種情緒的反映，但我不贊成私了行為。最前線可能是南亞人下毒手，但不要忘記是什麼人在背後指示。不可能怪責執行懲罰的人，而忘記執行主腦。有時生活好無奈，但真實的問題不會只是從個人而來。」

少數族裔組織「合眾福利社」昨晚（17日）十多名人士到場，他們攜同兩個果籃及慰問卡到場。

龐一鳴指，少數族裔在香港生活存在重重難關：「少數族裔背後有好多生活困難，他們在港難學中文，導致難尋出路。沒有工作，之後便可能跑去賣毒品。又如有人放租或聘人，遇上南亞人時多數會拒絕。」他又表示，透過今次事情，能反映社會實際情況：「從那裡會看到社會怎樣對待他們，真正了解南亞人處境。我們要把握契機，了解他們所呈現生活的困難，而不只是護航，才是真正的諒解與明白。」