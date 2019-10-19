【10.19集會．直播】中環國際人道救援祈禱會　數千人發SOS訊號

反修例風波引發多場激烈警民衝突，屢發生急救員被捕、疑有傷者被阻礙救援等事件。今晚（19日）愛丁堡廣場有人發起國際人道救援祈禱會，祈禱會已獲警方發出不反對通知書。根據網上資料，祈禱會由晚上7時開始，至8時半結束，集會內容包括由牧師帶領進行祈禱及分享、播放反修例運動的整合片段、以多國語言朗讀人道救援宣言及人海以電筒發出SOS HK的求救訊號。

祈禱會有至少數千人出席。（余睿菁攝）

【19：46】現場主持朗讀國際人道救援宣言，主持表示至今有1144人因自殺而離世，憂示威者被執法者過分武力對待，甚至被阻礙救援，希望國際聽到呼叫，派員到港加入救援，邀請國際救援隊與香港同行。

【19：29】陳恩明牧師在台上分享，他指進場時聽到很多粗口，笑稱這些粗口在祈禱會上很需要。他解釋SOS第一個S意思是消罪，第二個S是Save our soul。現場有人帶英、美國旗。

【19：29】有市民利用光管砌上「FREE HK」

【19：25】大會播放6月至今反修例風波的片段，現場一片寂靜。

【19：23】劉志雄牧師帶領在場人士祈禱，不少人低頭祈禱。

【19：19 】劉志雄牧師續指，需要尋求公義，今日呼喚國際關注，不要被仇恨支配，分享聖經上「以眼還眼，以牙還牙」，即是不要讓仇恨升級，堅持美善，為無辜者尋求公道，呼籲港人堅持到底。

【19：14】 劉志雄牧師分享，他指人的價值是因為來自上帝創造，因此人的生命比一切更重要。聖經講明不可留無辜人的血，若留無辜人的血需要承受很嚴重的後果。

【19：10】主持提醒參與集會人士《禁止蒙面規例》已生效，規例規限公眾集會遊行人士不可戴口罩，請參與人士自行考慮清楚戴口罩參加集會風險。現場所見，有不少人戴上口罩。

有市民利用光管砌上「FREE HK」（余睿菁攝）