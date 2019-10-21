【逃犯條例】輕鐵改道嘉湖北成孤島　村巴不足居民促港鐵盡快復修

反修例風波持續四個月有多，港鐵早前表示，多個車站遭受嚴重破壞，而輕鐵服務亦因車站設施和信號系統損毀受到影響。其中在天水圍，天榮、銀座、天湖、天慈、樂湖等輕鐵車站近一星期沒有列車行經，令嘉湖北一帶成為孤島。雖然屋苑自費增加往返西鐵站的村巴班次，但平日所見仍是大排長龍，令居民出入受阻。區議員認為，港鐵有責任做好善後安排，為居民提供接駁交通。

「最起碼都等半個鐘，試過走咗三班車都未上到！」嘉湖山莊居民林先生指，平日上學或放學，都會經由天水圍西鐵站免費接駁輕鐵，惟港鐵接連宣佈輕鐵線路需要改道，一班居民失去了唯一的接駁交通工具。而距離最近的巴士K73，亦需走約十分鐘路程到天慈邨才可乘坐。

雖然早前屋苑已額外安排了村巴接載居民，但林先生指座位、班次仍是供不能求，平日等候多時仍無法上車。他希望村巴增加服務之餘，港鐵更要盡快完成復修，「本身係免費接駁，現時畀錢搭巴士都要行咁遠，唔係個個人都有村巴搭，唔通日日都搭的士咩！」

沒輕鐵村巴逼爆 站前現近百米人龍

記者曾於傍晚到天水圍西鐵站外視察，只見由西鐵站走出的人潮不絕，當中部分人走到嘉湖山莊居民巴士的候車站前等車，期間該處很快便出現近一百米的人龍。車站前貼出了告示，指每天早上及晚上的7時15分和45分才會有大型旅遊巴接載，而當小型巴士到站，只能接載少部分乘客，人龍未幾便再出現。

元朗區區議員李月民指，自港鐵宣佈暫停部分輕鐵服務後，逾一星期以來沒有相關的應急安排，除了早前完全沒有輕鐵行經天榮站一帶，到了現時，由嘉湖北至西鐵站只有單方向輕鐵線開通，「有去無返」。他批評港鐵未有為居民設想，「有街坊甚至喊住打嚟，話小朋友因為冇車搭，日日放學要喺洪水橋行路返屋企。」他表示，與屋苑一同安排臨時旅遊巴並不容易，旅巴司機只可「做晒原本啲單」，才可抽空到嘉湖山莊接載居民，惟經多次反映，港鐵仍不肯派出一些接駁巴士。

李月民認為，港鐵有責任做好善後安排，為居民提供免費接駁巴士之餘，亦應盡快完成維修工作。（呂諾君攝）

港鐵稱需特別訂購新配件更換 運送需時

「啲居民又見唔到輕鐵站有搶修工程，有啲設施個樣睇落唔覺得有壞又冇開放，加起上嚟就好不滿。」李月民指，西鐵站另有一個升降機被圍封起來，現時一些長者上落都需撐樓梯，十分吃力，他希望港鐵盡快完成復修工作，「以前有巴士行走區內，但自從有咗輕鐵就cut晒，成個交通網絡依賴晒鐵路，所以港鐵好應該盡返佢哋責任，服務乘客同居民。」

港鐵發言人指，港鐵網絡於早前遭受大規模暴力破壞，多個輕鐵車站的車站設施及信號系統均被人惡意損毀。其中天水圍區被破壞的輕鐵信號系統設備，需要特別訂購新配件更換。由於運送需時，需要較長的修復時間，因此輕鐵服務一度未能行經天水圍區內的多個輕鐵站。期間公司已因應情況加強港鐵巴士路綫K73及K76的服務，讓乘客選擇改乘有關路綫前往朗屏及天水圍西鐵站。發言人指，經輕鐵工程人員努力復修後，天水圍區內所有輕鐵站已恢復運作，然而仍有數條輕鐵路綫需要改道。