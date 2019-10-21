【721三個月．直播】踏正零時　防暴狂射催淚彈　元朗煙硝四起

港鐵西鐵線元朗站白衣人無差別襲擊事件至今三個月，有網民發起今晚到全港港鐵站靜坐集會。港鐵宣佈，將提早於晚上10時結束服務，元朗站則在下午2時起關站。集會未開始，連接元朗站的YOHO商場宣佈營業時間結束，全部商店已關門。接近八時，有黑衣人在元朗堵路，防暴警到場。

【00:52】防暴警員返入元朗警署，元朗現場恢復平靜。

【00:49】元朗警署對開，有警員在行人紅燈時過馬路，期間有記者尾隨拍攝，被警員指罵「記者無特權，要跟返交通燈過馬路!目無法紀!」警員隨後離去，但在進入警署前用電筒照鏡頭。

【00:45】元朗現場有警員在街上大叫「時代曱甴」。

【00:42】元朗現場，有警員不滿記者跟在後面約10米外，認為太近，會令警員以為是「暴徒」想襲警。同時用英文向外籍記者講「at least 5 meter distance」。

【00:40】元朗現場，警員在六福珠寶對開，施放多枚催淚彈。有人大叫「走啦X你!」

【00:39】元朗現場，急救員已獲放行。

【00:29】元朗大馬路近東亞銀行對開，仍有汽車行駛，但大批警員因要截查該名急救員，站在大馬路上，汽車未能駛過需停下逗留。

【00:28】元朗大馬路近太子珠寶對開，有警員發現有居民好奇從窗戶外望，覺得對方「裝裝下好可疑」，著其他警員加緊留意。

【00:25】元朗大馬路近恆生銀行，有警員指向一名身在行人路、身穿急救員裝束的男子，要求他「返埋去」。惟數秒之後，又要求該名男子行出來，質疑其身份要求搜查。該名男子被要求行出安全島，由多名警員搜查，期間需脫下頭盔及防毒面具等，該名男子依照警員要求，除下裝備及舉起雙手搜身。現場除了多名警員大聲叫之外，尚算平靜。

【00:23】元朗大馬路現場近麥當勞，警員先發射最少3發催淚彈，再舉起黑旗。繼而不停向元朗西鐵站方向推進，不停發射多發催淚彈。

【00:20】元朗大馬路現場，警員向行人路位置，舉起長槍發射最少12發低致命彈藥。

【00:19】元朗大馬路發出最少5發響聲，相信是警方發射低致命彈藥。

【00:17】元朗大馬路現場，有警員舉槍，記者拍攝該畫面。但有警員不滿記者拍攝，與部份記者爭執，「你影差人做乜嘢?」該名警員同時佐以大量粗口指罵。其他警員見狀上前調停。

【00:16】元朗大馬路明渠附近，警員舉起橙旗及雷明登長槍指向馬路。同時帶走該名白衫男子。

【00:13】元朗大馬路近朗屏明渠，防暴警員截停一名白色衫青年調查。有警員指要帶將AP(被捕人)帶走上車。期間有警員用電筒照向對面馬路採訪的記者，又照上附近大廈單位。

【2019-10-22/ 00:00】防暴在元朗大馬路高舉橙旗和黑旗，隨後發射催淚彈，煙硝四起。

攝影：李智智、王譯揚