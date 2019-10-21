【721三個月．直播】防暴元朗大馬路射催淚彈後推進　制服多人

港鐵西鐵線元朗站白衣人無差別襲擊事件至今三個月，有網民發起今晚到全港港鐵站靜坐集會。港鐵宣佈，將提早於晚上10時結束服務，元朗站則在下午2時起關站。集會未開始，連接元朗站的YOHO商場宣佈營業時間結束，全部商店已關門。接近八時，有黑衣人在元朗堵路，防暴警到場。 【23:20】元朗劇院演藝廳外，防暴追捕一名白衣男子時，防暴飛撲，男子被捕時頭破血流。 【23:03】警方在大馬路拉防線，有圍觀市民不斷指罵警員，期間有警員還口，街坊憤怒。 【23:01】警方繼續射催淚彈，有媽媽帶小朋友路過，吸入催淚煙，表情痛苦，需由義務急救員協助。 【22:30】警方再射多多枚催淚彈。 【22:20】警方在馬會外截查一名戴口罩男子，男子稱準備攞車，但警方要求他除口罩，並出示醫生紙。 攝影：李智智、王譯揚

【22:17】示威者在大馬路的輕鐵站旁堆雜物並放火。

【22:11】一名穿黑衣女子被帶上警車，亦有多名穿黑衣的年輕人遭截查。

【22:00】防暴警推進，制服多人。

【21:43】元朗大馬路上再發射催淚彈，不少沒有防護裝備的街坊掩鼻逃跑。

【21:40】警方再射一枚催淚彈。

【21:34】警方準備上警車撤離時，有長者衝前指罵，「我食完飯行過，做乜射我？我有無衝你哋先？你講都唔講就射！」

【21:28】元朗大馬路發催淚彈。

【21:15】示威者再聚集大馬路近行人天橋位置，用鐵馬築起路障。

【21:03】鳳池村一帶有零星衝突，警員掃射胡椒球驅散，惟現場大部分都是記者。

【21:00】元朗大馬路繼續有防暴警戒備。

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【20:00】立場新聞記者，因身份證在車內，被警員帶走。

【19:58】警方在大馬路舉藍旗。

（李智智攝）

【2014】警方舉橙旗，繼續推進。

【2000】現場有記者被警員搜查身份，雖然有記者證，但因沒帶身分證被帶走。有指，男子是立場新聞記者。

【1958】 警方在大馬路舉藍旗，要求在場人士離開。

【1952】 防暴警員到場，沿大馬路推進，清走路障，又要求在場人士除口罩。

【1949】 青山公路元朗段，有數百名黑衣人聚集，人群走出馬路，開始堵路。

【1925】 元朗YOHO商場有百多人聚集，有人帶上面具，有人唱《願榮耀歸香港》，有人吹奏電子口風琴。

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有網民發起「毋忘721」靜坐行動，呼籲今晚七時起到全港港鐵站靜坐。港鐵昨晚宣佈，西鐵綫元朗站將於今日下午2時起臨時關閉，乘客請預早計劃行程及考慮使用其他交通工具。港鐵又表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今晚10時結束。

現時元朗站已落閘，連接商場的通道亦被膠帶封起，落地玻璃封起圍板。而YOHO形點商場作出廣播，指營業時間於下午5時起結束，商場內所有商店關門，人跡罕至，猶如死城。商場通往住宅Grand YOHO通路亦暫停開放，住戶需要改道。不過元朗大馬路及周邊商店，包括優品360等，仍然照常營業。

上月21日，元朗站襲擊事件兩個月，網民亦有發起相同活動。當日元朗站在下午3時封站，市民改到YOHO形點商場聚集，唱歌、叫口號及亮起手機燈光等。之後有示威者到朗日路連接青出公路一帶堵路，警方施放催淚彈，衝突延續至深夜。

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19:45 青山公路元朗段數以百名黑衣人聚集，示威者開始堵路，防暴警到場。