【721三個月】網民發起靜坐　元朗站封站　YOHO提早關門如死城

港鐵西鐵線元朗站白衣人無差別襲擊事件至今三個月，有網民發起今晚到全港港鐵站靜坐集會。港鐵宣佈，將提早於晚上10時結束服務，元朗站則在下午2時起關站。集會未開始，連接元朗站的YOHO商場宣佈營業時間結束，全部商店已關門。 攝影：李智智、王譯揚

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有網民發起「毋忘721」靜坐行動，呼籲今晚七時起到全港港鐵站靜坐。港鐵昨晚宣佈，西鐵綫元朗站將於今日下午2時起臨時關閉，乘客請預早計劃行程及考慮使用其他交通工具。港鐵又表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今晚10時結束。

現時元朗站已落閘，連接商場的通道亦被膠帶封起，落地玻璃封起圍板。而YOHO形點商場作出廣播，指營業時間於下午5時起結束，商場內所有商店關門，人跡罕至，猶如死城。商場通往住宅Grand YOHO通路亦暫停開放，住戶需要改道。不過元朗大馬路及周邊商店，包括優品360等，仍然照常營業。

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上月21日，元朗站襲擊事件兩個月，網民亦有發起相同活動。當日元朗站在下午3時封站，市民改到YOHO形點商場聚集，唱歌、叫口號及亮起手機燈光等。之後有示威者到朗日路連接青出公路一帶堵路，警方施放催淚彈，衝突延續至深夜。