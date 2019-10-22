反對《逃犯條例》修訂及《禁蒙面法》引起的風波持續，除示威活動以外，不少人選擇抵制公開發表支持政府、建制派或警察言論的商戶，藉此表態。大埔有食肆雖然曾於6月響應罷市，惟早前被發現舖面貼上建制區議會候選人的海報，而被網民質疑「扮黃藍底」，呼籲罷食，事件更被報章大幅報導，食肆負責人今日（22日）在網上澄清事件為一場誤會，強調除去有關海報並非因網民壓力。

大埔食肆「三多」舖面早前張貼出區內民建聯區議會候選人葉俊傑，及區內另一選區獨立候選人陳蔚嘉的海報，被網民質疑「扮黃藍底」，暗地裏支持建制派，惹來罷食風波。

事件被報導 負責人發帖澄清

有報章更就事件作出報導，稱店舖張貼建制派競選海報後被恐嚇、遭受「黑色恐怖」。店舖負責人今日於社交網站上澄清，指店舖絕非「藍店」，有關的民建聯海報是在不了解的情況下貼上，現時已經除去。他在帖文中強調，除去海報是因一直有留意、亦不認同有關候選人的行為，「並吾（唔）係文中（報章）所講的網民壓力」，要求有關報章勿再消費事件，又指錯貼海報就要承擔後果，理解有人選擇罷食的理由。

大埔食肆「三多」舖面早前張貼出區內民建聯區議會候選人葉俊傑，及區內另一選區獨立候選人陳蔚嘉的海報，被網民質疑「扮黃藍底」，暗地裏支持建制派，惹來罷食風波。(王譯揚攝)

澄清建制海報由街坊貼上

記者今日曾到場視察，發現店舖舖面現時只張貼獨立候選人陳蔚嘉及劉勇威的海報，三多大埔總店負責人劉先生回覆香港01時解釋，有關的民建聯候選人海報為兩、三日前貼上，當時未有了解太多，「有個相熟的街坊過來，說想張貼候選人海報，我想反正有一邊舖面已張貼了其中一位侯選人的海報，沒所謂吧。」後來有朋友提醒他，事件在網上掀起討論，故他在了解事件後，已着該街坊把貼在舖面的民建聯候選人海報拿走：「我也覺得兩邊（候選人海報）都貼不太好。」

記者今日曾到場視察，發現店舖舖面現時只張貼獨立候選人陳蔚嘉及劉勇威的海報。（王譯揚攝）

6月曾響應罷市

有網民翻查三多的社交平台專頁，找到店舖曾於6月響應罷市，問及店舖對近日的社會運動有否立場，劉先生未有多談：「我們只是做生意的，哪懂得這些。」不過，對於有報章指三多因張貼建制派競選海報而被恐嚇、遭受「黑色恐怖」，劉先生直指該報刊出報導前，從沒有就事件聯絡過店舖，有關報導已對店舖造成很大的傷害、打擊，而現時已是風頭火勢，不願事件再「煲大」：「我已用了所有途徑聯絡他們的編輯，了解事情為何會變成這樣，但至今仍未聯絡得上。」

2019年區議會選舉大埔寶雅選區候選人，為民建聯葉俊傑及新民主同盟周炫瑋，報稱獨立民主派的陳蔚嘉及同樣報稱獨立的鄭俊和為太和選區候選人，獨立民主派劉勇威及新民黨、公民力量劉文杰則為舊墟及太湖選區候選人。