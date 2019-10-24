【逃犯條例】示威浪潮葵廣生意減少　業主不肯減租小店倒閉

葵涌廣場鄰近港鐵站及警署，可謂是反修例示威中的高危地方，7月尾有近千名市民到葵涌警署，聲援728被捕人士，一名光頭警署警長更最少兩次舉起雷明登霰彈槍及瞄準示威者。示威浪潮影響市民消費意欲，本地零售業銷售已連跌7個月，以零售為主的葵涌廣場亦有不少小店抵不住貴租倒閉。記者今天下午4時到葵涌廣場視察，現場所見客流漸漸回復正常，有租戶嘆道連月來生意平均下跌兩至三成，惟業權由不同業主持有，租戶需要個別與業主商討租金，即使業主肯減租，亦未有簽約承諾。

市民消費意欲減少

於葵涌廣場經營公仔店9年的阿志表示，過去2、3個月廣場人流明顯減少，他分析示威活動開初遍布各區，市民不知道外出是否安全，難免會失去消費意欲，「721白衣人事件後又流傳荃灣會斬人、10月1國慶，呢兩日都好似死城。」他指自己店舖的顧客可透過Facebook、Instagram訂購公仔，客源未有太大影響，惟廣場人流減少，連月來生意少了約兩至三成。他又指，港鐵近來早收，以往廣場內的餐廳一般營業至凌晨零時，現在晚上11時已沒有顧客，餐廳惟有提早收舖，賺少了亦合理。

阿志店舖租金原本為25000元，慶幸於8月起獲業主減10-15% 租金。（鄧栢良攝） 阿志表示，10月的示威活動集中於旺角、尖沙嘴一帶，葵廣人流已逐漸回來，而廣場內的店舖由不同業主持有，租客若希望減租，需要個別與業主商討，而自己的店舖租金原本為25000元，慶幸於8月起獲業主減10-15% 租金，但就未有簽約，每月租金需要根據情況再與業主商討。他指，廣場內較旺的店舖月租約2萬至3萬元，鄰近有兩家售賣衣服、大小與其店相約的店舖，早前已支持不住倒閉，但他又認為，廣場經營服裝的店舖也不少。

葵廣不少小店倒閉。（鄧栢良攝）

小租戶難與業主達共識

其中一家售賣健康用品的負責人表示，店舖以熟客及批發為主，客源未有太大影響，生意少了約兩至三成，一直有與業主商討租金中，但就未有確實簽約減租。至於另一家經營格仔舖的職員張先生表示，反修例風波前生意營業額平均每日有1500元，但近來不足1000元，眼見廣場人流平均少了兩至三成，廣場管理處曾提出於網上媒體賣廣告，催谷人流，但租戶間未有共識。

根據政府公布的「零售業銷貨額按月統計調查」，2019年6月的零售業總銷貨價值為352億元，較2018年同月下跌 6.7%、7月的零售業總銷貨價值為344億元，較2018年同月下跌 11.4%，至8月的零售業總銷貨價值為294億元，較2018年同月下跌 23.0%。

7月30日，有近千名市民到葵涌警署，聲援728被捕人士，有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌，築成防線，一度與在場市民對峙。有在場人士從葵涌警署側門投擲雞蛋進入警署，隨即有警察施放胡椒噴霧。其後示威者與警方爆發衝突，葵芳站外出現手持盾牌防暴警察，在場市民將他們包圍，並不斷投擲雨傘、垃圾車等雜物，並追趕他們至馬路，警察被追趕至警署外，現場有白衫警長手持霰彈槍瞄準示威者，及後有大量防暴警察從警署衝出。