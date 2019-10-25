【重慶感謝日．直播】網民發起重慶大廈美食祭　印度社工辦導賞團

民陣召集人岑子杰在遊行前疑遭南亞裔人士襲擊，令不少反修例人士憤怒不已，更一度傳出網民號召攻擊清真寺或重慶大廈，不過周日（10月20日）九龍區遊行，示威者不但未有施襲，更主動保護兩地，而少數族裔人士亦在重慶大廈外派水予示威者，雙方放下成見。為感謝少數族裔人士支持，有市民日前在重慶大廈外唱歌以表謝意，今日亦有網民發起「感謝日」，有人舉辦重慶大廈美食祭，到餐廳消費支持少數族裔。而香港首位印度裔註冊社工Jeffery Andrews亦舉辦重慶大廈導賞團，希望讓港人重新認識重慶大廈。 攝錄﹕鄧穎韜

【1829】印度社工Jeffrey及巴基斯坦裔的kk由三歲便是朋友，Jeffrey指印度及巴基斯坦在打仗，但身在香港的印度人及巴基斯坦人關係良好，餐廳也開在一起，並指香港是一個融洽的地方。喬寶寶的表哥亦在重慶大廈開餐廳，並以廣東話介紹餐廳，稱﹕「多謝香港人支持我哋。」

【1817】社工Jeffrey亦有帶隊，他介紹Paul的加納餐廳，餐廳提供飲品予參與者嘗試。有參與人士表示味道似「Vodka」，後勁甚強。Jeffrey介紹重慶大廈的髮型屋，收費便宜，並會提供少少面部按摩。他指男士或女士皆會光顧，髮型師懂得剪年輕人的髮型，並會剪回教徒的頭髮。其後，他們介紹土耳其式的Pizza店，指香料味道較重，Pizza店亦提供肉類試食，主要是羊肉及豬肉，參與者指味道不俗。

【1800】來自非洲加納的Dickson介紹非洲的餐廳，並指其朋友Paul的餐廳，因為大家的支持已滿座，他感謝港人支持，並希望大家為自己鼓掌。Dickson指重慶大廈不止有咖哩，亦有非洲菜如加納菜、尼日利亞菜。他表示在重慶大廈生活十五年，歡迎大家隨時發問。Paul的餐廳不止只加納菜，亦有菲律賓菜，供應予菲律賓人士，Paul歡迎大家其他日子到來光顧，指今日經已滿座，並稱﹕「香港加油」。而首輪的導賞團亦宣佈結束。

【1755】領隊Bosco介紹重慶大廈內有尼泊爾、印度、肯亞等籍裔人士，並指少數族裔人士難以融入香港社會的原因是語言問題。土生土長的巴基斯坦義工以流利廣東話指第三語言是廣東話，母語是烏都話，第二語言是英文。Bosco指少數族裔人士學習廣東話只可以從學校學習，十分困難。

【1747】導賞團到二樓後自由活動，讓參與者自由品嚐美食。有少數族裔人士向鏡頭表示﹕「朋友，大家好嘢！」亦有少數族裔義工以廣東話稱﹕「隨時嚟食冇問題呀，歡迎大家。」並介紹一間歷史悠久、由1987年開業的餐廳，以及一間1990年開業的素食餐廳，並指重慶大廈只有兩間素食餐廳，而且絕對是素食，廚具只會用於煮素食，不似其他聲稱是素食餐廳卻以同一個鍋煮素食及肉食。

【1737】首輪導賞團已開始，帶隊的義工Bosco介紹少數族裔的甜品，並即場讓參與人士試吃。Bosco介紹甜品店的老闆是尼泊爾裔，並以尼泊爾文「大哥」稱呼老闆。老闆曾任啹喀兵，其後在重慶大廈開店，今日協助導賞團，領隊指尼泊爾人士為香港作出不少貢獻。老闆介紹甜品大多會包著其他食材，以減低甜度。Bosco指尼泊爾的「多謝」發音似「探你阿爸」。「大哥」其後以英文表示大家都是香港人。

【1714】重慶大廈外開始有人龍，約有數十人排隊。