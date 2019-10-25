民主黨屯門樂翠候選人收「死亡恐嚇」來電：你出街小心啲

民主黨樂翠區候選人盧俊宇今午在Facebook發帖，表示自己收到恐嚇電話及滋擾，對方語氣兇惡地在電話中向他表示：「你出街小心啲」，又恐嚇他「你要退選，否則性命有危險」。盧接受香港01訪問時直言這是白色恐怖，又指將會與團隊商討對策。

民主黨樂翠社區主任盧俊宇在網上發帖，指自己今午收到「死亡恐嚇」來電滋擾。 （盧俊宇facebook圖片）

民主黨樂翠區候選人盧俊宇今午在Facebook發帖，表示自己收到恐嚇電話及滋擾。他以「無畏無懼：强烈譴責白色恐怖」為題，指自己下午接聽了一通無來電顯示的電話，內容直接以死亡威脅他退選，盧掛線後，對方仍不斷打來，令他不勝煩擾。

上班途中曾被跟蹤 接恐嚇來電要求退選

盧俊宇接受香港01訪問時，證實自己今日收到「死亡恐嚇」來電，更指這次並非首次，「約三星期前，喺我宣布參選區議會選舉之前，我返工途中，有兩三個著黑衫嘅人跟蹤我」。盧指當時自己從YOHO Town寓所步出，不久便發覺自己被人跟蹤，他形容跟蹤他的人身穿黑衣、戴上口罩及太陽眼睛，盧遂走入YOHO商場的廁所，從另一個出口離開，成功擺脫他們。

此外，他與團隊同樣在三星期前，於與民主黨屯門區議員黃麗嫦在樂翠擺街站宣傳時，有義工被一名男長者指罵及襲擊，義工不斷被拉扯衣服，其他義工上前欲分開二人不果。他們即時報警，惟警員超過30分鐘亦未到場，「反而救護車20分鐘左右就到咗」，該名襲擊者其後獨自離去。他形容這次跟蹤事件及街站被滋擾絕對是「白色恐怖」。

他又指，近日因參選區選，經常接到街坊電話，故即使沒有來電的電話亦會接聽，惟今午卻突然收到「死亡恐嚇」來電，他指對方首先問：「你係咪盧俊宇？」盧承認後，對方即以語帶恐嚇道，「你出街小心啲，你要退選，否則性命有危險」，盧俊宇立即掛線。對方仍不斷致電約八至九次，令他不勝煩擾。他強烈譴責所有白色恐怖，表示會堅守，無畏無懼地保護家人、社區及自己，最後亦祝福香港人加油。盧俊宇表示，目前仍然與團隊考慮是否報警，不排除會有進一步行動。

盧俊宇為2019年區議會屯門區樂翠選區參選人，同區其他參選人為報稱獨立的何君堯及沒有申報政治聯繫的蔣靖雯。