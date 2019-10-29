疑貼出「不接待警員」不獲續租　馬鞍山老火湯店欲區內覓店重開

馬鞍山鞍源街一間以老火湯、包餃子及蒸燒賣作招徠的小店All Day，開業近一年，近日因張貼「恕不招待警務人員」的告示而引來顧客集體「懲罰」，門庭若市。但好景不常，旋即傳來業主即將收回店舖另租他人的消息。由於時間敏感，惹來疑因店家「撐黃」表態的立場而不獲續租的疑問。

記者今午走訪All Day，見門外已貼出告示，指店內所有食品已告售罄而向顧客致歉，見證「懲罰」的威力。店內正在備料，預備晚間6時重新營業的老闆娘Oreo向記者表示，或可能在貼出「恕不招待警務人員」的告示後，不久便接獲業主通知，店舖的租約將於明年2月底結束。Oreo坦言，之前因擔心未必能負擔租金而沒有與業主簽署「死約」，但她記得早前業主亦曾表示「如果你不想簽約都可以不簽約，繼續租囉，租到你不想租為止」不料現在因不知明原因而不獲續租，而且店舖據悉已有新的租戶承租。

三個月前一度考慮停業 不為現況感可惜

對於面臨停業，Oreo看得很開，覺得不算可惜，原來三個月前All Day曾一度考慮停業。約三個月，香港的社會運動持續，飲食業市道受到衝擊，All Day的營業額一度試過整天只賺500元，店舖一度考慮需要關門，所以對現時不獲續租反而沒有太大惋惜。被問及下一步的打算，老闆娘透露店方現正另覓新舖重新營業，「始終是為了馬鞍山的居民而開，當然會搵番附近」並希望於馬鞍山區內能覓得理想的店舖。

除獲得支持顧客以消費「懲罰」，貼出告示亦曾惹來麻煩，。老闆娘指店舖貼出告示的翌日，大門已曾被身份不明的人士破壞，幸而店內並無損失，店方事後亦有報警以作備案之用。Oreo認為最壞的事已經發生過，直言貼出告示時已經想清楚，現在已是「無得好驚」。