【逃犯條例】示威影響生意　商界小薯：支持良心者好過淨係識賺錢

反修例風波持續多月，香港人的日常生活也出現了翻天覆地的變化。有指多場示威活動影響本港經濟，令香港即將出現經濟負增長，也有人說衣食住行都被妨礙，指摘示威者「搞亂香港」。 三個在社會工作數年、自稱「商界小薯」的員工，承認近月公司生意的確減少，更有人收入直線下跌三成；平日上班，偶爾會遇上因交通燈失靈造成的大塞車。不過，他們對這場反修例運動仍然支持：「返工塞車遲到咪遲到囉......」、「搭巴士唔搭港鐵，係會用多半個鐘；食嘢之前又要特登開黃藍地圖check吓先，但係情願用多少少時間去支持有良心嘅人，都好過淨係識得賺錢。」

金融業「和理非」：以客為先 不能表態

從事金融業的K（化名），一直以來十分支持反修例運動，她是一名「和理非」，大大小小的集會她都有參與。K坦言，自六月以來，她的情緒每天被新聞片段牽動，在831太子事件後，亦開始罷搭港鐵，現時她由沙田前往灣仔上班，需比平常多花半小時。雖然K的工作不用「跑數」，但老闆和一些前線同事都有表示，生意正在轉差，「啲客會話，掉幾百萬出嚟做一個投資，香港咁亂，點敢拎嚟冒險呀！」

她表示，老闆稱自己是中立「冇立場」，實則希望「賺兩邊錢」，而平日遇到的很多客人都只顧自身利益，會說「唔好搞中環灣仔呢啲金融地方」，也有不少是「藍絲」反對示威。礙於工作需以客人為先，K不能表態，也不能出言反駁， 「又唔會好絕望嘅，最多係想辭職啫。」對於坊間的「藍罷買、黃懲罰」消費行動，她是十分支持的。

從事金融業的K（化名）指，礙於工作需以客人為先，平日不能表態，也不能出言反駁。（呂諾君攝）

收入跌三成 批政府將經濟問題放大

另一名金融從業員L（化名），平日要負責管理工作，也要面對客人。他表示，不論面對客人和同事，業內的人都習慣慎言，且盡量避免談及政治話題。「踏入管理層之後，要學習維持同事嘅關係，如果佢哋嗌交會好影響工作氣氛......對客就更加避忌，唔可以得罪。」L透露，公司的數字年年均有增長，但今年卻是剛好相反，他個人的營業額也有下跌，收入少了三成。雖然這場風波未知何時會完，但他表示並不擔心，「 唔應該因為咁就去怪個環境，如果係叻嘅，差嘅環境都照樣可以搵到錢。」



「成日話示威影響經濟，都要睇下源頭由邊個挑起。」L認為，現時政府將經濟問題放大，淡化了反修例風波的核心問題，又指無論政府拿多少錢出來，沒有回應「五大訴求」示威活動也是不能平息，「唔通掉晒成個庫房啲錢出嚟，警察就唔打人啦咩？ 」駕車上班的他指，各區有交通燈被打爛，他也遇過幾次遇上大塞車，「係會阻住返工，但遲到咪遲到，出面有人被打到流晒血都未呻。」

金融從業員L（化名）認為，現時政府刻意將經濟問題放大。（呂諾君攝）

保險業界擔心天災多於示威

大大小小的中資商店和銀行，隨着示威浪潮升溫，示威者對它們作出不少的破壞行為，善後和賠償工作與保險業息息相關。從事保險業文職的May（化名）指，雖然如此，工作量仍與之前相若，她笑說，「可能主要都係針對嗰幾間公司，來來去去都係嗰幾個客。」May又指，對香港的保險業界來說，最擔心的應該首先是天災，認為早前大型颱風帶來的影響，比現時示威的要嚴重得多。



於外資公司工作的她，透露公司早前也有發出指引，指出以後稱呼香港應叫「地區」不可叫作國家，但過去從來沒有這些指示，又指聽聞現時每有政府要員出席的活動，保費都需加價，一些「高風險」會被針對的議員辦事處，甚至沒有公司願意承保。May又指出，經濟環境看似是在近數月轉差，但其實在貿易戰開始後，第二季度已經見到跡象，認為不應將所有問題都歸咎於示威活動。