【大學生揸紅Van】見證興旺夕陽　老行尊揭潛規則　憶人情味軼事

紅頂車穿梭大街小巷，霓紅燈光映入車內，狹小車廂伴着司機四十載。「小巴始終有份人情味！」72歲輝哥為紅Van司機，每日遊走油尖旺載客、見盡社區人和事，他最怕乘客落車「摷神沙」或找大鈔，雖曾責罵乘客，但亦義載無錢搭車人士。入行多年的輝哥稱，行內有支付地區「牌費」的潛規則，「都係心甘情願，想埋站做就畀。」近月連場示威下，輝哥稱街上人數銳減，連帶生意減少。他慨嘆，同期行家相繼退休或離世，現今年輕人拒入行，小巴業已邁向夕陽。

小巴始終有份人情味！𠵱家仲邊有後生仔入行，出去打份工都有萬幾蚊喇。不過呢行冇架喇，夕陽架喇。 輝哥（72歲紅Van司機）

輝哥慨嘆，城市急速發展，小巴終有一日會被淘汰，他坦言：「小巴親民好多，不過呢行冇架喇，夕陽架喇。」（邵沛琳攝）

老行尊揭行內潛規則 「小巴牌費」交地域負責人

行內潛規則：需付「小巴牌費」

72歲小巴司機輝哥表示，紅Van界存有不明文規定，假如司機租車後想「埋站」，需要向該個地域負責人支付「小巴牌費」，價錢由數萬元起跳。「畀控制小巴嘅人，不過（小巴牌費）係心甘情願，你想埋站做、覺得有生意咪畀錢。」

「𠵱家揸小巴係點對點，當呢條線冇生意，你又要去第二度買個牌（小巴牌）。」輝哥指，Van司機普遍自給自足，有別於綠色專線小巴「打工」出月薪模式，「當你租車就五千幾，買個牌就三萬，你坐上架車做生意，嗰三萬蚊都唔知點攞返（回本）。」

紅Van司機難入行

「綠Van不時請人，不過幾百蚊一日，要揸成十幾個鐘頭車。」輝哥續指，紅Van時間及收費相對彈性，亦沒有固定路線。但不少人考取小巴駕駛執照後，因沒有「門路」難以入行，最終改為駕駛綠色專線小巴，令紅Van司機數目減少。「我揸紅Van一日都有六百蚊，不過中間要做幾多嘢！」輝哥指出，紅Van愈來愈少人乘搭，職業司機亦難以維生，他扣除油錢及租車費，每個月賺得不多。

最怕乘客上車摷神沙 輝哥解構「小巴佬冇禮貌？」

受近期示威及社會運動影響，輝哥指生意大不如前，假如街上少人，他亦會提早「收車」下班。（邵沛琳攝） 小巴佬冇禮貌？ 輝哥：行業分秒必爭 「你哋話小巴佬冇禮貌，如果你阻到佢時間，真係會發晦氣。」輝哥解釋，小巴行業是分秒必爭，站頭有小巴特定開車時間，行內慣性避免同一路線、於同一地點重疊載客。 「見過有人摷一、兩蚊畀你，大佬你阻住人落車，後面架車又就追到嚟！」他指不時有乘客「摷神沙」久未坐下，難免會有點脾氣。輝哥笑言：「試過有人上車畀張五百蚊你找，咁樣我會好憎你架。」 示威下生意受影響 提早「收車」下班 近期示威及社會運動活躍，輝哥指生意大不如前，他如常早晚共開出11轉車，來往荃灣及油尖旺地點，但是乘客人數銳減，訪問當日傍晚6時許，輝哥的小巴亦只得記者一人乘搭，「最慘係港鐵成日早收，搞到好多人都唔出街，變相十點幾條街就冇乜人。」輝哥坦言每日收入只得數百元，假如街上少人，他亦會提早「收車」下班。

老行尊：小巴邁向夕陽 老行家相繼離世 無年輕人入行

（資料圖片）

老行尊輝哥：小巴始終有份人情味

「小巴始終有份人情味，你唔夠錢坐車，都一樣無所謂！」輝哥憶起，十多年於筲箕灣接載一名乘客，對方食飯後只餘下兩元，向朋友求助借錢坐車不遂，流落街頭時遇上輝哥的小巴。輝哥指，當年旺角往筲箕灣車資是十元，對方指自己沒有錢坐車，輝哥聞訊後表示：「唔緊要，你上嚟喇！」便接載對方到旺角。

小巴業邁向夕陽 年輕人拒入行

「你話𠵱家仲邊有後生仔入行，你出去打份工都有萬幾蚊喇！」輝哥認為，近年紅Van已邁向夕陽，由於行內發展可能低以及逐漸萎縮，牌費由高峰期的700萬降至目前200多萬元，令小巴行業難吸納新人。他指，現時的士及Uber普及，而政府亦提供不同交通津貼，市民傾向坐巴士或港鐵。

耄耋之年的輝哥坦言，昔日不少行家相繼離世，更沒有年輕人入行，乘客亦大幅減少，「小巴仲做得幾多年？可能做多兩三年都自動執笠喇。」他認為，他稱途經旺角遇到外國旅客，有人會截車拍照。輝哥慨嘆，城市急速發展，小巴終有一日會被淘汰，「小巴親民好多，不過呢行冇架喇，夕陽架喇。」