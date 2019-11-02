反修例風波至今五個月仍未平息，抗議行動在民間遍地開花，各區出現大大小小的連儂牆，且多番因撕紙問題引發衝突。清晨近6時，有市民路經大埔連儂隧道時，目睹有大批人士手持鐵支、鎅刀，正在拆毀連儂牆上的文宣，幾乎將連儂隧道內所有文宣清走，海報、紙張則散落在隧道地上，場面一片狼藉。

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蒙面人士清連儂隧道 部份手持鐵支、鎅刀

有網民今早在facebook「Tai Po 大埔」群組發文指，大埔連儂隧道被大批人士破壞，牆上文宣幾近被清走，地上散滿海報、紙張等，一片狼藉。發文者表示，當時路經大埔連儂隧道，目睹為數不少的人士正在清理連儂牆，大部份人士蒙面及戴上太陽眼鏡，當中亦有人手持鐵支、鎅刀。

網民舉機拍攝 被人以電筒照射、尾隨

發文者見狀舉機拍攝該批人士清理連儂隧道的畫面，惟被對方一名男子發現，該男子隨即以電筒不斷照射，其後更尾隨發文者。發文者指當時身邊無人相伴及保護其安全，感受到生命受到威脅，「怕俾人拉去後巷唔知做啲乜」，所以決定離開。

疑有領頭人稱：「玩多十分鐘就好。」

發文者形容，該批人士當中有一名男子疑為主持人，並揸咪呼籲同行人士「玩多十分鐘就好」，而當中有部份女士操流利普通話。但他認為該批人士已在大埔連儂隧道逗留了一段時間。

現場一片狼藉 紙張散落隧道兩旁

記者今早到大埔連儂隧道視察，發現文宣海報及標語幾乎被人清走，牆上只剩下紙張、膠紙的痕跡。而清理連儂隧道的人士似乎並未有帶垃圾，被撕毀的海報遺留在隧道兩旁。