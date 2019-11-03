【七區集會．新界直播】大埔、元朗堵路　防暴警驅散　多人被截查

經過港九多處昨日（2日）的連場示威後，有網民以反警暴為名，今午1時發起「香港人反警暴 七區緊急行街」示威行動，當中新界區包括沙田百步梯、大埔超級城及屯門文娛廣場等。各區起初氣氛和平，惟先後發生示威者破壞情況。沙田站閘機被毀、大埔超級城吉野家被破壞、屯門時代廣場美心西餅被塗鴉。下午3至4時，防暴警先後進入大埔超級城及新城市廣場截查，而在新城市拘捕至少三人，更向在場人士噴椒。至晚上7時，防暴警再進入大埔超級城，一名速龍制服一名沒有任何裝備的男子，引起群眾不滿，有人向速龍施襲疑欲搶犯，防暴警趕至增援，制服一名女子及一名老婦。

+ 3 + 2

【23﹕42】大埔﹕防暴警推進至大元商場外。

【23﹕32】大埔﹕防暴警沿路後退。之後，示威者再度將垃圾桶放回安慈路設路障。

【23﹕25】大埔﹕示威者退至大埔中心巴士總站，並在馬路上放置垃圾桶。數十米外的防暴警舉了藍旗。

【23﹕15】大埔﹕對面寶湖方向有防暴衝前，防暴亦衝上一田橋上，尾隨有警車駛至。有防暴警在大埔超級城外截查示威者。

【23﹕14】元朗﹕有防暴警下車及清走路障。元朗有兩、三人被截查。部分人其後獲放行。

【23﹕09】大埔﹕大埔太和路有防暴警下車，他們舉起藍旗，並持有盾牌。警方有開咪警告在場人士離開，惟與現場有距離，難以聽到。

【23﹕04】元朗﹕有示威者在元朗大馬路及大棠路交界架設路障，有多輛警車到場，防暴警其後上車。現場再有示威者堵路。

【23﹕02】大埔﹕有示威者在太和路中間擺放一個可疑紙箱。

+ 3 + 2

【22﹕46】警方表示，入夜後，有蒙面示威者以快閃方式，衝出大埔太和路，以小巴站牌、垃圾筒、欄杆等雜物築成路障，阻塞馬路多條行車線，蒙面示威者之後逃去。警方到場處理，清理路障，並於附近一帶巡邏。警方呼籲示威者停止一切違法行為。

【22﹕46】大埔﹕示威者掘磚及掉出馬路。

【22﹕01】大埔﹕防暴警離開後，示威者再度返回馬路，並再以雜物設路障。

【21﹕52】大埔﹕防暴警衝向示威者的方向，部分登上天橋，在行人路上的示威者立即散去。防暴警之後將馬路上的路障清走。

【21﹕44】大埔﹕至少八輛警車到大埔太和路，慢慢向示威者的路障駛近。現時仍有人在行人路上逗留。防暴警落車，並以大光燈照向行人路上聚集的示威者。有示威者路障被移開，車輛再通行。

【21﹕35】大埔﹕警車在遠處慢行中。因大埔超級城已鎖門，現場有人叫天橋的人要離開。現場約有30至40人聚集。

【21﹕22】大埔﹕有示威者在太和路來回行林線的馬路上放雜物堵路。

【21﹕19】沙田﹕防暴警向沙田站後退，有人叫警發出狗吠聲，一名男子向警叫囂，有人將雙方分隔。之後，防暴警再向沙田站巴士總站方向後退。

【21﹕15】沙田﹕30至40名防暴警進入連城廣場，有男子向警稱﹕「支持警察，講笑啫」，警回以﹕「四眼龜」。現時有警民對峙情況。

【21﹕15】大埔﹕防暴警再度在太和路、一田橋底下車，平台上有示威者用電筒照，警也反照，並多次向平台舉槍，叫示威者慢慢叫啦。現時防暴警上車。

【21﹕13】沙田﹕防暴警再度進入沙田站。

+ 10 + 9 + 8

【21﹕12】沙田﹕防暴警再舉藍旗。

【21﹕00】大埔﹕大埔中心管理處的啟勝管理服務有限公司負責人在現場回應居民的關注表示，他指商場保安指引是警方進入時，保安員要作了解，並紀錄及登記警員委任證編號。如果登記後，管理處及保安亦無權阻止。他指當時保安無法登記，會去信要求警方交代事件，包括進入商場警員的人數、警員編號、拘捕原因、拘捕人數等。另外，有居民指太古城申請禁制令，問大埔中心會否有同一做法，該負責人今日會向總公司提出大家的意見。負責人表示，明日會將警方回應張貼在大堂通知居民。

【20﹕47】沙田﹕防暴警後退至沙田站對出巴士總站。

【20﹕38】沙田﹕防暴警將被捕人士押離沙田站。現時在沙田站外巴士總站戒備。較早前，防暴警一度向在場人士噴胡椒噴劑，有記者咳嗽，現場有濃烈胡椒味。防暴警在沙田站出口設防，有人向防暴警指罵。

【20﹕31】沙田﹕警方衝入沙田站，一男一女被捕。

+ 3 + 2

【19﹕44】大埔﹕示威者向大埔警署以鐳射光線照射，防暴員現時已離開，大埔暫時平靜。

【19﹕38】沙田﹕巿民指警方在首次追入新城巿，無任何「裝修」、「私了」等情況發生，質問為何要再次闖入新城市廣場。

【19﹕31】沙田﹕警察在進入新城巿廣場約十分鐘後離開，離開時不斷被巿民指罵為「曱甴」、「死曱甴」，有多名警員不服，籲他們追上來和罵巿民，情況十分緊張。防暴警在沙田站外舉起橙旗。

【19﹕30】大埔﹕有警員拘捕一名少年，將其帶走，現場人士紛紛問該被捕者姓名，負責押送被捕少年的女警以警棍指向人群，高聲呼「佢哋叫小強呀，行開啦」。大埔超級城落閘。

【19﹕20】大埔﹕防暴警再度進入大埔超級城，一名速龍小隊成員獨自將一名男子制服在地上，對方舉起雙手。在場人士大為不滿，上前包圍要求放人，其間雙方有糾纏情況，並曾向該名防暴警施襲。之後，大批防暴警員立即趕至增援。警察按低一名女士及婆婆，現場人士表示，該名女士當時暈暈地，被警方抬走，期間有人向警方掟雜物，有警員噴射胡椒噴劑。

【19﹕17】沙田﹕防暴警察向記者舉起胡椒噴霧，指記者欲搶犯。十多名防暴警察突然跑入新城巿廣場，一名有鬍鬚的男子被截查，無其他人被制服。

+ 3 + 2

【19﹕15】沙田﹕防暴警在沙田站內制服一名男子，並要求在場記者退開。

【19﹕14】大埔﹕防暴警再度進入商場內，並將人趕離商場。

【18﹕59】大埔﹕警方表示，下午約3時許，大批蒙面示威者在大埔超級城內聚集。有暴徒在商場以鐵枝及雨傘破壞一間餐廳的電子螢幕及玻璃，又塗污店鋪的閘門。蒙面暴徒其後逃去，警方到場處理相關罪案。

直至下午5時半，大批示威者在商場外集結及與警察對峙，亦有人從附近平台及高處向現場警察投擲水樽、雞蛋等雜物。警方警告現場集結示威者，他們的行為已經構成非法集結。部份蒙面示威者一度進入商場，警方曾進入商場採取拘捕行動。警方警告暴徒立即停止暴力及違法行為。

【18﹕57】沙田﹕有防暴警抵達沙田站對出巴士總站，現時有多輛警車在場。氣氛緊張。之後，防暴警進入沙田站的控制中心，有商舖立即落閘。新城市廣場接連沙田站落閘。

【18﹕44】大埔﹕不少市民呼喝防暴離開，並用鐳射筆照射。防暴警經大埔廣場扶手梯上平台，在大埔中心及大埔超級城之間天橋設防線，未知是否截查在場人士，部分防暴警離開。有區議員要求警方交代搜查的原因。

【18﹕36】大埔﹕再度有人由高處向防暴警掉雜物，包圍汽水罐、紙包飲品，防暴警曾作警告。在場人士不斷大叫口號。有警員舉槍指向高處。

【18﹕28】大埔﹕大埔廣場外，一名女子早前暈倒在地上，她由街坊及防暴警員攙扶下離開現場。有人向大埔超級城外的防暴警員前方投擲疑似水彈。

【18﹕20】屯門﹕防暴警舉起藍旗，並向坐在長櫈上戴口罩人士搜查，要求他出示醫生紙，對方亦立即稱﹕「我有呀」，並出示醫生紙。男子被帶至牆邊搜查，防暴警築起防線。其後男子獲准放行，他未有脫下口罩。現場警員表示有暴徒假扮記者。該名男子姓關，問及被警搜查是否合理，他稱﹕「依家香港有咩合理？」認為無故被查。警察曾懷疑其醫生紙假，因為只有10月18日看醫生的日期，沒有結束日，他回以﹕「長期唔舒服咪冇日期囉。」其後獲放行。他指喉嚨不舒服已一段時間，咁醫生亦叫他要帶醫生紙出街以防被查。

【18﹕19】大埔﹕防暴警在大埔超級城外舉起橙旗。

【18﹕16】大埔﹕防暴警開咪指在場人士為暴徒，要求他們離開。一名黑衣男子在馬路上被搜身。

【18﹕13】大埔﹕防暴警不斷向前奔跑，並制服一名男子，他被按在地上。

+ 4 + 3 + 2

【18﹕09】大埔﹕防暴警再次舉起藍旗，向在場人士作出警告。

【17﹕56】大埔﹕大埔廣場外，防暴警舉黑旗。其後，防暴警突然衝上大埔廣場二樓，並進入大埔超級城內截查。現場人士鼓躁，並向在場防暴警叫囂。

【17﹕45】大埔﹕大埔超級城外，防暴警截查數名黑衣人，並叫記者離開。

【17﹕43】屯門﹕一批在大會堂外戒備的防暴警員準備撤退時，突然追住兩、三名年輕人，跑入附近的屯門公園內，並截查到場人士。其後，防暴警又再折返屯門公園往大會堂的天橋位置，並截查一名指罵他們的市民，其間與一名輪椅人士對罵，輪椅人士不滿警方阻路及批評他們蒙面。輪椅人士其後獲放行。防暴警要求記者離開。一名明報記者再被要求出示證件，並指會查詢PPRB。

【17﹕28】警方表示，大批蒙面示威者於屯門的商場內聚集，在商場內破壞及塗污店舖。有蒙面示威者質疑一名路人拍攝示威者樣貌，於是將他包圍，並強行檢查其手機內容。另外，蒙面示威者亦以雨傘及繩索堵塞商場主要出入口。警方必需指出，將商場主要出入口堵塞，一旦商場發生緊急事故，將嚴重阻礙市民離開。警方譴責此等極不負責的行為。

警方呼籲蒙面示威者停止危害市民的行為，保持理性及冷靜。

+ 2

【17﹕30】沙田﹕沙田民主派議員、「沙田巿中心」區議員衞慶祥在商場發言，他對剛才無法保護巿民表達歉意。他表示，根據法例，警方無權在不知悉追捕者身份時，進入私人地方採取行動。他斥警方在7月14進入新城市拘捕製造大混亂，已令居民非常憤怒，但豈料惡夢在今天再次出現。

本身是資深區議員的衛慶祥表示，本以為警方會吸取7月14日的經驗，知道警方進入商場有多危險和令人反感，又指警方剛才進入商場時，居民聲音一面倒表達極不滿。

他又指，剛才警方進行商場以武力採取拘捕行動，畫面非常混亂，有小朋友不知所措狂奔，有成年人驚恐得痛哭，他表明將會要交代新鴻基是否有批准警員進入商場，又要求警方公開道歉，「我要同新鴻基講，沙田地標第二次被警方破壞、踐踏，你（新鴻基）要向警方表達態度，不應禁若寒蟬。我唔會戴口罩，因為我無做對唔住巿民嘅嘢。」

【17﹕18】屯門﹕屯門時代廣場開咪表示會短時間內關閉。

【17﹕08】屯門﹕防暴警不斷在大會堂平台一帶巡查，並截查青年。

【17﹕05】沙田﹕救護員將中胡椒噴霧傷者送離新城市廣場期間，一名操普通話男子取出多支五星旗，高呼「我是中國人」，在場市民情緒激動，向他指罵，有人欲推撞，遭其他市民制止。內地漢衝入載救護員及傷者升降機，數名市民阻止升降機關門及險爆肢體衝突，遭救護員及其他市民阻擋，有人向升降機內潑水，救護員被潑濕，但未有向市民動怒，升降機隨後關上。

【16﹕57】沙田﹕新城市廣場內，多人中胡椒噴劑後感不適，救護員到場治理。有中年男子需要冰敷頭部，亦有女士需要洗眼。一人由救護員以推床送往醫院。

+ 8 + 7 + 6

【16﹕46】沙田﹕防暴退出沙田新城市廣場後，市民圍圈討論剛才情況，表示已有律師到沙田警署跟進三名被捕人士情況，其他市民繼續逛商場。

【16﹕42】屯門﹕有示威者包圍一名男子，男子剛才疑曾拍攝示威者，示威者包圍要求查看其手機，最後男子獲准放行。該名藍衣男子被懷疑影現場人士「大頭相」，藍衣男子被包圍下交出手機檢查，有人大喊「無人打過佢呀」，男子其後獲准離開。

【16﹕41】沙田﹕有市民表示，防暴警進入沙田新城市廣場後，以盾牌推撞到場人士，並制服一男一女。之後防暴警上二樓，向樓下射胡棣噴霧，有市民面部中椒。現場了解，至少有三個人中椒。

【16﹕33】沙田﹕沙田新城市廣場內，警員制服至少三人，商內的市民面對警表現鼓噪，在高位的市民向警員投擲雜物及水樽，一隊防暴警員撤退時，在商場內向高處舉槍。部分防暴警乘扶手梯離開沙田新城市廣場前往地下巴士總部，有示威者不斷向他們掟水樽，並叫囂﹕「上嚟呀！」防暴警在扶手梯底戒備，並用電筒由巴士站照上來。

【16﹕31】沙田﹕防暴警在中庭位置向二樓舉長槍。

+ 5 + 4 + 3

【16﹕26】沙田﹕防暴警進入沙田新城市廣場的中庭及二樓位置，並制服至少一名黑衣人。有記者上前採訪時，警員向記者方向舉起胡椒噴劑。其後，防暴警再制服一人。

【16﹕21】屯門﹕示威者在屯門時代廣場內向美心西餅塗鴉，防暴警再度重回時代廣場近大會堂位置戒備。

【16﹕21】沙田﹕沙田新城市廣場中庭眾人唱歌時，突然有防暴警走近中庭位置，引起在場人士不滿。當時，數十個防暴，包括陶輝，在沙田婚姻註冊署戒備，突然其中一個話：「一陣入中庭。」一兩分鐘過後，數十個防暴就由婚姻註冊署衝向新城市，經百步梯進入新城市中庭。

【16﹕13】沙田﹕有防暴警進入沙田站了解事件，並在站外截查戴口罩的市民。

【16﹕05】沙田﹕有示威者在沙田站有人敲打客戶服務中心，裡面有職員尖叫。亦有示威者破壞閘機及灌水，他們三分鐘快閃破壞後散去。另外，一批黑衣示威者跑至戲院的樓層，暫未知下一步行動。

【15﹕55】沙田：有人將一支五星旗丟在新城市廣場中庭地下，其後被一名男子拾起，棄置在新城市廣場外的花圃。

+ 3 + 2

+ 3 + 2

【15﹕49】沙田﹕新城市廣場中庭有數百人聚集。

【15﹕48】大埔﹕防暴警進入大埔超級城內戒備，一田超市落閘，吉野家亦落閘。防暴警一度指罵一名議員助理，有大埔街坊問商場職員是否有報警，職員稱沒有報警。

【15﹕43】大埔﹕一批黑衣人士剛剛曾前往平台，但記者被拒絕跟隨，現時黑衣人士重回商場內，在店舖門外噴字及破壞。示威者包圍吉野家破壞，破壞前他們曾叫店員及食客散開。

【15﹕33】沙田﹕一名王先生表示，下午1時40分，數名黑衣蒙面青年坐在百步梯，其間一名婦人上前關心他們情況。後來黑衣人曾到廁所換衫，在百步梯側花圃被多名便衣警員按在地上，多名市民上前了解，便衣警指青年曾襲警，又指他們藏有錘仔等工具。市民一度起哄，約三十名防暴警支援，曾用胡椒噴霧指向市民，其後將五名青年拘捕帶走，而稍早關心青年情況的婦人被問話後獲放行。

【15﹕30】大埔﹕大埔超級城的食肆元氣已關門。大埔超級城人士，呼籲在場人士到地下聚集，「落嚟坐」

【15﹕28】屯門﹕防暴警一度離開，之後又再返回時代廣坪的門外，並截查黑衣年輕人，又向在場人士質問﹕「邊個犯法！」並質問一名戴有頭盔的《明報》記者是否違法，雙方有語言衝突。防暴警隨即舉藍旗。有示威者將雨傘及繩索封了時代廣場商場的門，阻止防暴警進入。

+ 9 + 8 + 7

【15:22】屯門：有警員於在場人與對罵，一名警員表示只要示威者示擲物，便不會清場；另一方面，有示威者以雨傘封商場門口。

【15:18】大埔：有在場人士於商場中庭位置，以紙鶴砌出「Free HK」字樣。

【15:10】屯門：一批防暴警員於屯門大會堂巴士站下車，一批市民於天橋上聚集，並將雜物如雞蛋等等擲向警員，防暴警員一度持槍指向市民，及後警員折返到平台位置。

【14:40】沙田：百步梯約有百市民聚集。稍早前有警員到場拘捕最少四人。目擊者劉小姐指，事發下午一時許，突然有數名便衣人士將年青年按在地上，她與其他市民上前了解，被要求跪底，但她未有照做，其間與便衣有拉扯，右手留有紅痕，其後有軍裝警將她放行。

【14:28】屯門：被截查的姓張青年表示，「我比較衰嘅，行街去廁所，警察話循例都要查下」，他稱自己有帶面具在身上，諷刺大家絕對不要帶面具出街，又勸大家不要出街，因為會被人拘捕。他又指自己在天水圍居住，但到屯門行街，結果被警方質問。

【14:23】沙田：百步梯位置亦有多名市民聚集。

【14:18】屯門：數十名市民於屯門大會堂外聚集，亦有數十防暴警員於上址，一名少年於洗手間外被搜查，在場市民指罵警員「去廁所都拉」。

【14:10】大埔：大埔超級城位置，過百名市民繼續高叫口號。

【14:00】沙田：百步梯位置出現一批防暴警員截查多人，至少兩人被帶走。

【13:44】大埔：有約20名黑衣人士離開大埔超級城，民建聯鄭俊平區議員的辦事處被塗鴉。

【13:21】大埔：大埔超級城位置，有約三十人於地下位置聚集，其間不時高叫口號。

一名少年於屯門大會堂外廁所被截查。（余睿菁攝）

+ 3 + 2

新界各區早上暫未見警員出現

至上午9時，荃灣公園附近未見有佈防或警員出現，公園內有不少市民散步或放狗；屯門文娛廣場一帶，亦未見警員或佈防，仍有不少印傭在廣場休息，而屯門大會堂玻璃被可見圍上金屬板，美心外門亦圍板，未知是否早前已封上，附近亦未見警力佈防；沙田百步梯一帶，至中午時份亦未見警員出現，仍有街坊於大會堂附近練舞；至於大埔風水廣場，早上亦未見特別，仍有小童於上址踢足球。