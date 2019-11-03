【七區集會‧新界直播】沙田防暴警截查　大埔超級城數十人聚集

經過港九多處昨日（2日）的連場示威後，有網民以反警暴為名，今午1時發起「香港人反警暴 七區緊急行街」示威行動，當中新界區包括於荃灣公園、沙田百步梯、大埔風水廣場及屯門文娛廣場等等。至早上，以上各區均未見有佈防或警員出現，較多市民在上址休息，氣氛平靜。 至下午一時半，各區開始陸續出現聚集人潮。

【14:28】屯門：被截查的姓張青年表示，「我比較衰嘅，行街去廁所，警察話循例都要查下」，他稱自己有帶面具在身上，諷刺大家絕對不要帶面具出街，又勸大家不要出街，因為會被人拘捕。他又指自己在天水圍居住，但到屯門行街，結果被警方質問。

【14:23】沙田：百步梯位置亦有多名市民聚集。

【14:18】屯門：數十名市民於屯門大會堂外聚集，亦有數十防暴警員於上址，一名少年於洗手間外被搜查，在場市民指罵警員「去廁所都拉」。

【14:10】大埔：大埔超級城位置，過百名市民繼續高叫口號。

【14:00】沙田：百步梯位置出現一批防暴警員截查多人，至少兩人被帶走。

【13:44】大埔：有約20名黑衣人士離開大埔超級城，民建聯鄭俊平區議員的辦事處被塗鴉。

【13:21】大埔：大埔超級城位置，有約三十人於地下位置聚集，其間不時高叫口號。

一名少年於屯門大會堂外廁所被截查。（余睿菁攝）

新界各區早上暫未見警員出現

至上午9時，荃灣公園附近未見有佈防或警員出現，公園內有不少市民散步或放狗；屯門文娛廣場一帶，亦未見警員或佈防，仍有不少印傭在廣場休息，而屯門大會堂玻璃被可見圍上金屬板，美心外門亦圍板，未知是否早前已封上，附近亦未見警力佈防；沙田百步梯一帶，至中午時份亦未見警員出現，仍有街坊於大會堂附近練舞；至於大埔風水廣場，早上亦未見特別，仍有小童於上址踢足球。