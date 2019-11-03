【七區集會．新界直播】防暴再入沙田站拘兩人　警出椒市民叫罵

經過港九多處昨日（2日）的連場示威後，有網民以反警暴為名，今午1時發起「香港人反警暴 七區緊急行街」示威行動，當中新界區包括沙田百步梯、大埔超級城及屯門文娛廣場等。各區起初氣氛和平，惟先後發生示威者破壞情況。沙田站閘機被毀、大埔超級城吉野家被破壞、屯門時代廣場美心西餅被塗鴉。下午3至4時，防暴警先後進入大埔超級城及新城市廣場截查，而在新城市拘捕至少三人，更向在場人士噴椒。至晚上7時，防暴警再進入大埔超級城，一名速龍制服一名沒有任何裝備的男子，引起群眾不滿，有人向速龍施襲疑欲搶犯，防暴警趕至增援，制服一名女子及一名老婦。

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【20﹕47】沙田﹕防暴警後退至沙田站對出巴士總站。

【20﹕38】沙田﹕防暴警將被捕人士押離沙田站。現時在沙田站外巴士總站戒備。較早前，防暴警一度向在場人士噴胡椒噴劑，有記者咳嗽，現場有濃烈胡椒味。防暴警在沙田站出口設防，有人向防暴警指罵。

【20﹕31】沙田﹕警方第三度衝入新城市廣場，至少制服三人。其中一男一女被捕。

+ 3 + 2

【19﹕44】大埔﹕示威者向大埔警署以鐳射光線照射，防暴員現時已離開，大埔暫時平靜。

【19﹕38】沙田﹕巿民指警方在首次追入新城巿，無任何「裝修」、「私了」等情況發生，質問為何要再次闖入新城市廣場。

【19﹕31】沙田﹕警察在進入新城巿廣場約十分鐘後離開，離開時不斷被巿民指罵為「曱甴」、「死曱甴」，有多名警員不服，籲他們追上來和罵巿民，情況十分緊張。防暴警在沙田站外舉起橙旗。

【19﹕30】大埔﹕有警員拘捕一名少年，將其帶走，現場人士紛紛問該被捕者姓名，負責押送被捕少年的女警以警棍指向人群，高聲呼「佢哋叫小強呀，行開啦」。大埔超級城落閘。

【19﹕20】大埔﹕防暴警再度進入大埔超級城，一名速龍小隊成員獨自將一名男子制服在地上，對方舉起雙手。在場人士大為不滿，上前包圍要求放人，其間雙方有糾纏情況，並曾向該名防暴警施襲。之後，大批防暴警員立即趕至增援。警察按低一名女士及婆婆，現場人士表示，該名女士當時暈暈地，被警方抬走，期間有人向警方掟雜物，有警員噴射胡椒噴劑。

【19﹕17】沙田﹕防暴警察向記者舉起胡椒噴霧，指記者欲搶犯。十多名防暴警察突然跑入新城巿廣場，一名有鬍鬚的男子被截查，無其他人被制服。

+ 3 + 2

【19﹕15】沙田﹕防暴警在沙田站內制服一名男子，並要求在場記者退開。

【19﹕14】大埔﹕防暴警再度進入商場內，並將人趕離商場。

【18﹕59】大埔﹕警方表示，下午約3時許，大批蒙面示威者在大埔超級城內聚集。有暴徒在商場以鐵枝及雨傘破壞一間餐廳的電子螢幕及玻璃，又塗污店鋪的閘門。蒙面暴徒其後逃去，警方到場處理相關罪案。

直至下午5時半，大批示威者在商場外集結及與警察對峙，亦有人從附近平台及高處向現場警察投擲水樽、雞蛋等雜物。警方警告現場集結示威者，他們的行為已經構成非法集結。部份蒙面示威者一度進入商場，警方曾進入商場採取拘捕行動。警方警告暴徒立即停止暴力及違法行為。

【18﹕57】沙田﹕有防暴警抵達沙田站對出巴士總站，現時有多輛警車在場。氣氛緊張。之後，防暴警進入沙田站的控制中心，有商舖立即落閘。新城市廣場接連沙田站落閘。

【18﹕44】大埔﹕不少市民呼喝防暴離開，並用鐳射筆照射。防暴警經大埔廣場扶手梯上平台，在大埔中心及大埔超級城之間天橋設防線，未知是否截查在場人士，部分防暴警離開。有區議員要求警方交代搜查的原因。

【18﹕36】大埔﹕再度有人由高處向防暴警掉雜物，包圍汽水罐、紙包飲品，防暴警曾作警告。在場人士不斷大叫口號。有警員舉槍指向高處。

【18﹕28】大埔﹕大埔廣場外，一名女子早前暈倒在地上，她由街坊及防暴警員攙扶下離開現場。有人向大埔超級城外的防暴警員前方投擲疑似水彈。

【18﹕20】屯門﹕防暴警舉起藍旗，並向坐在長櫈上戴口罩人士搜查，要求他出示醫生紙，對方亦立即稱﹕「我有呀」，並出示醫生紙。男子被帶至牆邊搜查，防暴警築起防線。其後男子獲准放行，他未有脫下口罩。現場警員表示有暴徒假扮記者。該名男子姓關，問及被警搜查是否合理，他稱﹕「依家香港有咩合理？」認為無故被查。警察曾懷疑其醫生紙假，因為只有10月18日看醫生的日期，沒有結束日，他回以﹕「長期唔舒服咪冇日期囉。」其後獲放行。他指喉嚨不舒服已一段時間，咁醫生亦叫他要帶醫生紙出街以防被查。

【18﹕19】大埔﹕防暴警在大埔超級城外舉起橙旗。

【18﹕16】大埔﹕防暴警開咪指在場人士為暴徒，要求他們離開。一名黑衣男子在馬路上被搜身。

【18﹕13】大埔﹕防暴警不斷向前奔跑，並制服一名男子，他被按在地上。

+ 4 + 3 + 2

【18﹕09】大埔﹕防暴警再次舉起藍旗，向在場人士作出警告。

【17﹕56】大埔﹕大埔廣場外，防暴警舉黑旗。其後，防暴警突然衝上大埔廣場二樓，並進入大埔超級城內截查。現場人士鼓躁，並向在場防暴警叫囂。

【17﹕45】大埔﹕大埔超級城外，防暴警截查數名黑衣人，並叫記者離開。

【17﹕43】屯門﹕一批在大會堂外戒備的防暴警員準備撤退時，突然追住兩、三名年輕人，跑入附近的屯門公園內，並截查到場人士。其後，防暴警又再折返屯門公園往大會堂的天橋位置，並截查一名指罵他們的市民，其間與一名輪椅人士對罵，輪椅人士不滿警方阻路及批評他們蒙面。輪椅人士其後獲放行。防暴警要求記者離開。一名明報記者再被要求出示證件，並指會查詢PPRB。

【17﹕28】警方表示，大批蒙面示威者於屯門的商場內聚集，在商場內破壞及塗污店舖。有蒙面示威者質疑一名路人拍攝示威者樣貌，於是將他包圍，並強行檢查其手機內容。另外，蒙面示威者亦以雨傘及繩索堵塞商場主要出入口。警方必需指出，將商場主要出入口堵塞，一旦商場發生緊急事故，將嚴重阻礙市民離開。警方譴責此等極不負責的行為。

警方呼籲蒙面示威者停止危害市民的行為，保持理性及冷靜。

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【17﹕30】沙田﹕沙田民主派議員、「沙田巿中心」區議員衞慶祥在商場發言，他對剛才無法保護巿民表達歉意。他表示，根據法例，警方無權在不知悉追捕者身份時，進入私人地方採取行動。他斥警方在7月14進入新城市拘捕製造大混亂，已令居民非常憤怒，但豈料惡夢在今天再次出現。

本身是資深區議員的衛慶祥表示，本以為警方會吸取7月14日的經驗，知道警方進入商場有多危險和令人反感，又指警方剛才進入商場時，居民聲音一面倒表達極不滿。

他又指，剛才警方進行商場以武力採取拘捕行動，畫面非常混亂，有小朋友不知所措狂奔，有成年人驚恐得痛哭，他表明將會要交代新鴻基是否有批准警員進入商場，又要求警方公開道歉，「我要同新鴻基講，沙田地標第二次被警方破壞、踐踏，你（新鴻基）要向警方表達態度，不應禁若寒蟬。我唔會戴口罩，因為我無做對唔住巿民嘅嘢。」

【17﹕18】屯門﹕屯門時代廣場開咪表示會短時間內關閉。

【17﹕08】屯門﹕防暴警不斷在大會堂平台一帶巡查，並截查青年。

【17﹕05】沙田﹕救護員將中胡椒噴霧傷者送離新城市廣場期間，一名操普通話男子取出多支五星旗，高呼「我是中國人」，在場市民情緒激動，向他指罵，有人欲推撞，遭其他市民制止。內地漢衝入載救護員及傷者升降機，數名市民阻止升降機關門及險爆肢體衝突，遭救護員及其他市民阻擋，有人向升降機內潑水，救護員被潑濕，但未有向市民動怒，升降機隨後關上。

【16﹕57】沙田﹕新城市廣場內，多人中胡椒噴劑後感不適，救護員到場治理。有中年男子需要冰敷頭部，亦有女士需要洗眼。一人由救護員以推床送往醫院。

+ 8 + 7 + 6

【16﹕46】沙田﹕防暴退出沙田新城市廣場後，市民圍圈討論剛才情況，表示已有律師到沙田警署跟進三名被捕人士情況，其他市民繼續逛商場。

【16﹕42】屯門﹕有示威者包圍一名男子，男子剛才疑曾拍攝示威者，示威者包圍要求查看其手機，最後男子獲准放行。該名藍衣男子被懷疑影現場人士「大頭相」，藍衣男子被包圍下交出手機檢查，有人大喊「無人打過佢呀」，男子其後獲准離開。

【16﹕41】沙田﹕有市民表示，防暴警進入沙田新城市廣場後，以盾牌推撞到場人士，並制服一男一女。之後防暴警上二樓，向樓下射胡棣噴霧，有市民面部中椒。現場了解，至少有三個人中椒。

【16﹕33】沙田﹕沙田新城市廣場內，警員制服至少三人，商內的市民面對警表現鼓噪，在高位的市民向警員投擲雜物及水樽，一隊防暴警員撤退時，在商場內向高處舉槍。部分防暴警乘扶手梯離開沙田新城市廣場前往地下巴士總部，有示威者不斷向他們掟水樽，並叫囂﹕「上嚟呀！」防暴警在扶手梯底戒備，並用電筒由巴士站照上來。

【16﹕31】沙田﹕防暴警在中庭位置向二樓舉長槍。

+ 5 + 4 + 3

【16﹕26】沙田﹕防暴警進入沙田新城市廣場的中庭及二樓位置，並制服至少一名黑衣人。有記者上前採訪時，警員向記者方向舉起胡椒噴劑。其後，防暴警再制服一人。

【16﹕21】屯門﹕示威者在屯門時代廣場內向美心西餅塗鴉，防暴警再度重回時代廣場近大會堂位置戒備。

【16﹕21】沙田﹕沙田新城市廣場中庭眾人唱歌時，突然有防暴警走近中庭位置，引起在場人士不滿。當時，數十個防暴，包括陶輝，在沙田婚姻註冊署戒備，突然其中一個話：「一陣入中庭。」一兩分鐘過後，數十個防暴就由婚姻註冊署衝向新城市，經百步梯進入新城市中庭。

【16﹕13】沙田﹕有防暴警進入沙田站了解事件，並在站外截查戴口罩的市民。

【16﹕05】沙田﹕有示威者在沙田站有人敲打客戶服務中心，裡面有職員尖叫。亦有示威者破壞閘機及灌水，他們三分鐘快閃破壞後散去。另外，一批黑衣示威者跑至戲院的樓層，暫未知下一步行動。

【15﹕55】沙田：有人將一支五星旗丟在新城市廣場中庭地下，其後被一名男子拾起，棄置在新城市廣場外的花圃。

+ 4 + 3 + 2

+ 3 + 2

【15﹕49】沙田﹕新城市廣場中庭有數百人聚集。

【15﹕48】大埔﹕防暴警進入大埔超級城內戒備，一田超市落閘，吉野家亦落閘。防暴警一度指罵一名議員助理，有大埔街坊問商場職員是否有報警，職員稱沒有報警。

【15﹕43】大埔﹕一批黑衣人士剛剛曾前往平台，但記者被拒絕跟隨，現時黑衣人士重回商場內，在店舖門外噴字及破壞。示威者包圍吉野家破壞，破壞前他們曾叫店員及食客散開。

【15﹕33】沙田﹕一名王先生表示，下午1時40分，數名黑衣蒙面青年坐在百步梯，其間一名婦人上前關心他們情況。後來黑衣人曾到廁所換衫，在百步梯側花圃被多名便衣警員按在地上，多名市民上前了解，便衣警指青年曾襲警，又指他們藏有錘仔等工具。市民一度起哄，約三十名防暴警支援，曾用胡椒噴霧指向市民，其後將五名青年拘捕帶走，而稍早關心青年情況的婦人被問話後獲放行。

【15﹕30】大埔﹕大埔超級城的食肆元氣已關門。大埔超級城人士，呼籲在場人士到地下聚集，「落嚟坐」

【15﹕28】屯門﹕防暴警一度離開，之後又再返回時代廣坪的門外，並截查黑衣年輕人，又向在場人士質問﹕「邊個犯法！」並質問一名戴有頭盔的《明報》記者是否違法，雙方有語言衝突。防暴警隨即舉藍旗。有示威者將雨傘及繩索封了時代廣場商場的門，阻止防暴警進入。

+ 9 + 8 + 7

【15:22】屯門：有警員於在場人與對罵，一名警員表示只要示威者示擲物，便不會清場；另一方面，有示威者以雨傘封商場門口。

【15:18】大埔：有在場人士於商場中庭位置，以紙鶴砌出「Free HK」字樣。

【15:10】屯門：一批防暴警員於屯門大會堂巴士站下車，一批市民於天橋上聚集，並將雜物如雞蛋等等擲向警員，防暴警員一度持槍指向市民，及後警員折返到平台位置。

【14:40】沙田：百步梯約有百市民聚集。稍早前有警員到場拘捕最少四人。目擊者劉小姐指，事發下午一時許，突然有數名便衣人士將年青年按在地上，她與其他市民上前了解，被要求跪底，但她未有照做，其間與便衣有拉扯，右手留有紅痕，其後有軍裝警將她放行。

【14:28】屯門：被截查的姓張青年表示，「我比較衰嘅，行街去廁所，警察話循例都要查下」，他稱自己有帶面具在身上，諷刺大家絕對不要帶面具出街，又勸大家不要出街，因為會被人拘捕。他又指自己在天水圍居住，但到屯門行街，結果被警方質問。

【14:23】沙田：百步梯位置亦有多名市民聚集。

【14:18】屯門：數十名市民於屯門大會堂外聚集，亦有數十防暴警員於上址，一名少年於洗手間外被搜查，在場市民指罵警員「去廁所都拉」。

【14:10】大埔：大埔超級城位置，過百名市民繼續高叫口號。

【14:00】沙田：百步梯位置出現一批防暴警員截查多人，至少兩人被帶走。

【13:44】大埔：有約20名黑衣人士離開大埔超級城，民建聯鄭俊平區議員的辦事處被塗鴉。

【13:21】大埔：大埔超級城位置，有約三十人於地下位置聚集，其間不時高叫口號。

一名少年於屯門大會堂外廁所被截查。（余睿菁攝）

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新界各區早上暫未見警員出現

至上午9時，荃灣公園附近未見有佈防或警員出現，公園內有不少市民散步或放狗；屯門文娛廣場一帶，亦未見警員或佈防，仍有不少印傭在廣場休息，而屯門大會堂玻璃被可見圍上金屬板，美心外門亦圍板，未知是否早前已封上，附近亦未見警力佈防；沙田百步梯一帶，至中午時份亦未見警員出現，仍有街坊於大會堂附近練舞；至於大埔風水廣場，早上亦未見特別，仍有小童於上址踢足球。