【結他士多】沖咖啡教音樂　開店與人分憂　老闆阿聰：音樂非噪音

他們是「黃店」，卻不是食肆，沒有受到「懲罰」，更因為反修例運動爆發，令他們少了客人；他們位於工廠大廈，立了一幅連儂牆，也沒有人看得見，但仍然堅持自己相信的事，不怕惹來業主和內地代理的不滿。「清算？再算啦！」結他士多老闆阿聰說。 結他士多為客人沖咖啡、打躉聊音樂，兩位老闆也會聽客人煩惱事，像是一間解憂結他舖。他們眼中的音樂是平民化的，讓大家坐下來聊一聊，彼此分享，這才是音樂的意義，「不一定純粹上堂，吓吓講錢。」 攝影：廖俊升

荔枝角工廈林立，各類特色名店大隱於市。甫進入香港工業中心B座，小店擺賣著各類衣飾，花多眼亂。轉了幾個圈，都是相似的格局，彷如一個迷宮。迷糊下找到升降機，抵達4樓，則可找到一間音樂發燒友的聚腳地──結他士多。

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隱世連儂士多

揭開結他士多的布幕，陣陣濃郁的咖啡香，伴隨結他弦音撲面而來。牆上掛滿了不同款式的結他，顯眼處擺放著「民歌王子」區瑞強的親筆簽名結他。小店的中央設置了一張「連儂牆」吧枱，擺放咖啡豆、杯和咖啡機。吧枱側面貼滿了反修例運動的文宣，持續更新至未來的遊行日程海報。

「我們只是貼在這裡，不會影底貼上網。基本上是上來之後才會看到。」自今年6月起，結他士多便在Instagram上表態支持反運例運動，老闆阿聰說，到目前為止他們也有翻新連儂牆，亦有客人特意上來貼文宣。

吧枱上貼了反修例運動的口號和海報，變了一幅連儂牆。工廈之內，並無街外人能夠看到這幅連儂牆，他們也沒有鋪張宣傳，沒有受到「懲罰」，但他們一樣發聲，直言這不是為了抽水而做。

無被懲罰 照堅持發聲

記者登門拜訪當日，三小時內不斷有人來幫襯，阿聰和拍擋Daniel忙著招呼客人，「平時一個客都冇……」他們大感意外，坦言閒時也沒有多個客人，這天突然蜂擁而至，教他忙得不可開交。

這幾個月的反修例運動，客量太減。「有時九龍一路殺過來，其實會拍烏蠅。六、七月有超過十個星期的星期六日，除了正式學生上課，是完全沒有人。」顯然地，他們沒有因為自己是「黃店」而受惠，仍堅持發聲，「因為政府好荒謬，這件事上好多九唔搭八的事。一支鐵棍打落你個頭是最低武力？」阿聰語帶不屑的說。正好這也免除「抽政治水」和「扮黃」的指控，能繼續做自己。他又笑言，正與他們合作的北京琴行，知道他們的立場，大家仍當作無事不提。他坦言不怕被清算，「清算？再算啦！」

Daniel說，他們的學生都是單對單上課，每人每星期上一課。阿聰指，這不是一個發達模式，「如果想搵多點，就平平賤賤一百元一堂，然後開一個班，四五個一齊上，最好啦，又不用教一些什麼，你又學不到什麼，我又收到錢。」但他們開店的原因，正是不希望把結他當作純粹生意，而是希望和別人分享音樂。

創造音樂發燒友打躉空間

阿聰和Daniel都是30歲出頭，兩年前與另一位拍擋租下荔枝角工廈單位，創立結他士多。這裡與傳統結他行和琴行不同，擺設了吧枱，有些客人上來彈結他或休息，兩位老闆便會即席沖一杯咖啡給他們，當作結他服務。

「我們覺得音樂可以平民化一點、大眾化一點，好像現在這樣，大家飲吓野、上來吹吓水，講結他玩吓，不一定純粹上堂，吓吓講錢。」阿聰說，士多的感覺是悠閒的，他想客人像街坊一樣，無事做便「落去打吓躉，吹吓水」。他們亦不想結他發燒友變成小圈子，只顧自己玩而不作交流，故開店盼成為發燒友交流的橋樑。

這裡大概有三百餘呎，有人上來坐坐，聽音樂喝咖啡和看書；有學生在挑選結他和維修結他；也有人在練習結他。室內氣氛悠然，與窗外那紛鬧緊張的大街形成對比。

阿聰拿起一支結他，開始彈奏。他說，這支結他較特別，其他結他是同一間廠生產，每個步驟有專人去做；而這支則是一位琴師獨立處理。其他結他能一年生產一千幾百支，這款結他一年則可能只得十數支。因此價值不菲，高達六位數字。

港式解憂雜貨店 為學生分憂

阿聰說，結他士多就像日本那個解憂雜貨店，人們有心事就會走上來，與現實暫時切割。他們則如社工般存在，聽客人和學生的音樂，也聽他們的心事。「總是有點問題、有點心事才上來，無事無幹，或拍拖返工，有其他嘢玩，又不會上來……」阿聰笑說，玩音樂的人總是比較單純。

阿聰說起一位學生的求助經歷。大約在一年多之前，有一位學生在網上看中了一支結他，「買家說支結他有少少問題，開了價給學生，兩萬幾幫你維修，仲送你一個簽名款。」他將自己儲下的零用錢，一次過壓下去，半年後終於收到這支結他，卻發現問題多多，於是找結他士多幫助，但他們對此也無計可施。「做完支結他，都已經不是你想要那支，又要花一萬元，不值。」那位學生聽畢便雙眼泛紅無語，只將結他暫放於結他士多。「等左半年，好灰但又好人，唔走去發晦氣。大部分玩結他的人相對單純，沒太大機心。」阿聰說。

他們可為客人沖咖啡，當作是結他服務，順便喝一杯，聊聊結他。

搞音樂生活難 仍堅持十數年

千禧年代，那是謝霆鋒和周杰倫等巨星冒起的年代，阿聰和Daniel也因此投入了這個音樂花花世界。「結他好型，聲音弦線好聽，小學就聽謝霆鋒周杰倫。」Daniel的故事或與那時候的少年大抵相同，不同的是，他倆堅持了十多年。

如今他們要將興趣變作職業，卻換來了聲聲偏見。「會問你點解唔正正經經搵份工……」阿聰說，社會對「搞音樂」有一個既定印象：「好嘈！」當初想開店，他們找了六、七個單位，都因噪音問題被業主留難。他義正辭嚴的反駁，音樂不一定與噪音掛勾，指出了社會的定形，「紋身係咪一定衰人？紋身長頭髮又唔可以做教育，我都做咗咁多年啦。」

結他士多有一張維修桌，牆上掛起工具。Daniel說，客人可拿結他上來修理，他們也為新結他進行Set up。

因為音樂 失去音樂

「到目前為止我都仲未玩厭。練結他都是娛樂，可以玩幾個鐘，唔會悶，好快過。」談到結他，阿聰便變得雀躍。他說，自己喜歡「Finger style」指法彈整首歌，又可以發展到拍打和特別的技巧，與傳統「掃chord」大為不同，而且極具挑戰性。「指法上，左右手配合比較難，有些歌我覺得自己這一世也彈不到。」

輔導及心理學系畢業的阿聰從事過教育、老人院、餐廳和地盤，曾經月入三至四萬。那時，教結他只是他的副職，「只做booking，你有booking我們便有人開門招呼。」

結他士多的學生和維修單愈來愈多，慢慢便難以分身兼顧正職，便把心一橫，全職投入結他事業，還給自己設了一條「兩萬元死線」，「如果真係不行，搣到咁上下，我自己劃了一條線，例如我的儲蓄剩下兩萬，我便出去搵工了。看我條線幾時掂到落去，搵到錢咪再回來推一推。」跟別人說「搞音樂」，大概得到的回覆都是問如何維持生計，阿聰亦如是。阿聰帶了一個飯盒存到結他士多的雪櫃，他每日不是帶飯，便是咬麵包，每月收入僅夠交租，多點也不敢花。

阿聰說，這兩年自己的眼界也開闊了不少。「怎樣去看怎樣去聽，未見過這個level的東西，擺支好結他在你面前也不懂分辨。」

阿聰喜歡音樂而開了結他士多，練習的時間減少。當他還是打工仔，總在放工時花時間練習，如今雖然全日拿著結他，卻沒有真真正正的與它交流練習，結果有些「練就會懂」的歌，本應伸手可觸，慢慢變得遙不可及。「有時會想，這是自己的興趣，彈結他的人，鍾意彈定鍾意教，其實多數應該鍾意彈，教只是需要生活。」

「辛苦都做主要是興趣，正常返工當然有咁遲得咁遲返，有咁早走得咁早走，但自己興趣是不同的。我一日一定放接近十二個鐘在這裡，都是做自己的東西。」縱然偶有迷失，他們還是毫不動搖，相信好音樂便要分享的理念，就算練習的時間減少，還是擁抱音樂。每日和不同學生和客人，分享結他技巧，或是談談結他的構造，這就是他們的日常。