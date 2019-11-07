【單車大時代】龍記單車衝出新東插旗屯門　建超級單車網絡

單車場無單車租？屯門湖山遊樂場單車亭經營將近30年，突然傳出結業消息引起迴響，街坊擔心單車場無單車租無法發揮功能。康文署本年7月就上址單車及三輪車租賃業務招標，最終由業內龍頭「龍記單車」價高者得中標。 龍記單車盤踞新界東多年，前年投得上水、大學站單車匯合中心單車亭。是次首度染指新界西，東主羅真權向香港01透露，正覓元朗舖位貫穿單車網絡。與此同時，康文署正就天水圍及元朗市匯合中心單車租賃服務準備招標。

花費4,000萬港元興建的上水、大學的匯合中心，2013年啟用後一度成為水貨集散地及「吸煙區」，龍記單車2017年中標經營，大學匯合中心清楚展示「嚴禁吸煙」告示牌。（黃偉民攝）

號稱「超級單車徑」的新界單車徑網絡，由香港政府2008年提出，目標連接新市鎮，興建一條貫穿新界康樂用途的單車徑，元朗─上水前段、粉嶺─大埔段，上水、大學的匯合中心已經投入服務。花費4,000萬港元興建的上水、大學的匯合中心，2013年啟用後，一度成為水貨集散地及「吸煙區」，單車租賃公司「龍記」2017年以月費73,888元中標，經營至2021年初。香港01記者平日正午到兩個單車中心，人煙稀少，上水未見水貨客；大學亦無煙民聚集，告示牌清楚展示「嚴禁吸煙」提示。

擴大單車王國 染指大圍馬鞍山元朗青衣

「龍記單車」近年大展拳腳，2018年共享單車公司Gobee.Bike結束香港業務後，龍記大舉收購逾3,000部共享單車。屯門湖山遊樂場單車亭由黃姓老闆經營將近30年，10月傳出結業消息，並於10月31日正式交吉。龍記單車東主羅真權承認11月接手經營湖山單車亭。龍記單車現時業務集中新界東，由根據地大埔，一路擴展至上水、大學、沙田排頭村，羅表示下站將進軍大圍、馬鞍山，並透露正托經紀尋覓元朗舖位，又已投標青衣單車公園單車租賃權。加上屯門新據點，龍記單車網絡貫穿新界。

新界各區單車中心經營情況：

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羅老闆明言元朗據點暫時僅考慮覓尋私人舖位，對康文署轄下單車中心抱觀望態度。康文署回覆香港01指元朗市單車匯合中心已本年9月底啟用，記者到場視察已見單車亭建築，設有單車練習場，雖位處元朗西鐵站對開交通便利，卻人迹罕至。毗鄰天水圍西鐵站的單車匯合處於去年1月啟用至今，仍然水靜鵝飛。康文署表示，計劃由單一承辦商同時經營天水圍及元朗市匯合處單車租賃處，方便市民在兩個匯合處交還單車，現正就上址兩個匯合處的單車租賃服務準備招標事宜。