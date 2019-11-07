【出租單車大時代】28年湖山單車亭七旬老闆退休　龍記單車接手

人情小店，敵不過時代巨輪。屯門湖山遊樂場不及屯門公園知名，卻充滿碼頭區小朋友學踏單車等有血有汗的故事。租單車全靠旁邊單車亭，70歲黃老闆經營單車亭近30年，最近不敵單車界龍頭──龍記單車，無法續租，無奈退休。

70歲黃老闆（右）經營湖山遊樂場單車亭近30年，最近不敵龍記單車，無法續租，無奈退休。（黃偉民攝）

「1991年開始啦！」黃老闆說起單車亭帶點自豪，無奈說話之時，卻是最後一天營業日。

說是營業日，只見原本放滿單車裝備的店面空空如也，裝修工人忙於整理交吉。左方放滿大大小小單車的空地，也只剩殘舊兒童單車。老闆說，網上號召下，已賣出大部分單車，剩餘貨物捐予國際十字路會，送給有需要的人。

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踏單車前來補給的市民，見狀既驚訝又無奈。過去近30年屯門區小孩，不少在湖山遊樂場單車場學會踏單車，然後騎著車區內四處走，最終回到單車亭還單車。長大後在單車亭買到屬於自己的單車，打氣、買零件，都是來湖山單車亭。白女士攜子女由卓爾居踏單車到湖山單車亭，向來視單車場為終點，本來打算來修理女兒單車的腳踏，卻見結業，只好回頭去另一家位於何福堂的單車店。

白女士聞老闆說通知期不足句月，又見老闆與康文署職員就交吉事宜爭執，感到無奈。她表示帶著小朋友，不敢踏進嘈吵的屯門公園：「愈來愈嘈，都唔敢去！」兩名子女都是在湖山遊樂場單車場學會踏單車，試過在單車徑學車，被其他使用者責難，所以單車場對他們來說別具意義。

白女士（左）攜子女由卓爾居踏單車到湖山單車亭，向來視單車場為終點，聞老闆說通知期不足句月，又見老闆與康文署職員就交吉事宜爭執，感到無奈。（黃偉民攝）

屯門湖山遊樂場單車及三輪車租賃業務許可證合約於本年7月16日開始招標，康文署回覆指，提交報價日期截止前，共接獲兩份報價書，兩份報價書的服務提供者均符合規定的要求，報價評審委員會因此接納報價最高的服務提供者經營有關的租賃業務。換句話說，龍記單車價高者得，以月租港幣14,800元投得湖山單車亭租賃權。

「一無所有的體驗，歷歷在心，感謝大家，多謝大家支持。」黃老闆結業後在社交網站發表感言。將近30年的經營，驟然結束，結業前又經歷爆竊。2019年10月，湖山遊樂場單車亭經歷將近30年的甜酸苦辣，百般滋味在心頭。