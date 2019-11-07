【路邊劏豬】屯門佳寶日日就地劏豬衛生成疑　街坊斥常傳臭味

繼今年三月後，佳寶食品超級市場再被揭發於街上劏豬，衛生情況堪虞。近日有市民反映，有疑為屯門富健花園的佳寶店職員常於地上分割豬肉，影響附近一帶的環境衛生之餘，亦擔心如有不知情的客人購買食用，會引起不適。地區人士表示，曾多次向食環署反映問題，但仍沒有改善，現時該處每逢放出豬肉便蒼蠅滿佈，而夏天情況則更加嚴重。

今年三月，《香港01》曾報導藍田佳寶超市有豬肉檔在超市門外斬豬肉。當時有市民反映，一間佳寶超市在藍田啟田道行人天橋附近開業，但店舖將貨物堆滿整條行人路，嚴重阻礙出入；亦有豬肉檔主在超市門外就地劏豬肉。目擊者更指，見到過程中有部分豬肉直接碰到地面，批評「非常不衞生」，惹起不少關注。

地區組識「富新一代」社區主任李家偉指出，屯門富健花園的佳寶店亦有同樣問題。他和街坊均曾見到，每天清晨5時至7時期間出現「就地劏豬」的場面。從他提供的照片可見，該處應為店舖後門，只見豬肉架在一個離地僅約兩吋的木架上，旁邊的行人路面充滿污迹，而職員就在該位置無遮無掩地切割豬肉。

「近日天氣轉涼，都見到有好多烏蠅，天熱時擺喺路中心，啲肉變壞得更快！」李家偉指，不時接到街坊投訴，不滿佳寶一帶的衛生情況惡劣，也常傳出臭味，他曾就事件多次向食環署反映，惟對方雖有加強巡邏，問題仍是持續，而向店方發信，則沒有收到回應。他希望兩方面都要繼續跟進，維護食物安全和環境衛生。

李家偉為2019年屯門區議會富新選區參選人，同區另有參選人甘文鋒。