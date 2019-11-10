【11.10新界‧持續更新】網民發起2時集會　水炮車屯門戒備

反對修訂《逃犯條例》的相關示威持續五個多月未有止息。過去一周各區發生多場示威及大型衝突，其中22歲科大學生周梓樂在周一（4日）的將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，導致腦出血及盤骨碎裂，延至周五（8日）證實不治，領展事後兩次公開停車場的閉路電視片段，至今仍未能解釋周的墮樓疑團。消息傳出後，網民自發在多區舉行悼念活動，惟過去兩日多次演變成大型衝突。至昨日（9日）網上又傳出一名16歲少女早前在荃灣警署遭輪姦成孕的消息，並指女事主在周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術，警方發言人昨晚回覆查詢，指上月22日接獲律師報案，指事主在9月27日在荃灣警署內被強姦，隨即將個案交由新界南總區重案組調查，警方續稱截至目前，報案人的指控內容與調查結果並不脗合，會就相關指控繼續調查。

【1200】荃灣廣場一帶未見佈防，未有人聚集，商場保安在各層戒備。保安指，未收到通知要提早關門。

【1150】一輛水炮車、裝甲車駛進屯門市中心戒備。