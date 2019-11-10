【11.10新界‧直播】荃新天地外警民對峙　防暴舉黑旗射催淚彈

反修例示威持續五個多月未有止息，過去一周衝突不絕，22歲科大學生周梓樂墮樓重傷，，延至周五（8日）證實不治，至今墮樓原因成謎。多區舉行悼念活動，惟過去兩日多次演變成大型衝突。至昨日（9日）網上又傳出一名16歲少女早前在荃灣警署遭輪姦成孕的消息，並指女事主在周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術，警方昨回覆查詢，指上月22日接獲律師報案，指事主在9月27日在荃灣警署內被強姦，個案由新界南總區重案組調查，惟警方指報案人的指控內容與調查結果並不脗合，會就相關指控繼續調查。 網民再次發起活動，號召今日下午2時參與「八區開花」示威活動，地點包括沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳、荃灣、觀塘、尖沙咀及銅鑼灣；又呼籲各界明日（11日）響應「黎明行動」，於早上7時在18區集合，癱瘓交通及強制罷工。

【17﹕52】大埔﹕至今仍未有警員到大埔超級城，現場大部份人士已散去，只有十數人仍在現場聚集。

【17﹕50】屯門﹕防暴與大批示威者對峙，有警員指罵﹕「你唔好再煽動呀，傻仔返屋企呀」，又指拘捕對方母親及以粗口指罵，並將一名穿紅色上衣男仔拉入防線搜身。

【17﹕50】荃灣﹕荃新天地外沙咀道警民對峙，防暴警舉起黑旗及放催淚彈，然後進入荃新天地內搜捕，不斷向在場採訪記者「走！」。

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【17﹕43】 大埔﹕有商場職員陪同女子上的士離開，有人跟隨指罵。沙咀道荃新天地外，有街坊聚集罵警，警方舉起藍旗及黑旗後，向示威者方向施發催淚彈。屯門防暴警亦作出驅散，制服至少一人，一名女士不適，由義務急救人員治理。

【17﹕20】屯門﹕防暴警在屯門鄉事會路舉起藍旗要求在場人士離開，並指有人向警方防線掟雜物，與示威者距離百米。防暴警多次舉起藍旗，有市民推小巴站、街市發泡膠作路障。

【17﹕16】大埔﹕ 現場消息指，大埔超級城一食肆内有女子報警，部分人工離開現場，有人指罵該女子。有人向該女子潑飲品。有人檢查過女子電話，指其並無拍攝在場人士大頭照。女子現時情緒激動痛哭，並正服用藥物，稱要食精神科藥物。該女子又指，有人拍攝其照片才報警。

【17﹕15】屯門﹕屯門鄉事會路對出鹿苑街交界，有人在天橋上向防暴警掟物件，防暴警舉槍指向天橋。

【17﹕13】荃灣﹕荃新天地二期內，示威者以茶木的桌凳堵住商場門口。

【17﹕09】屯門﹕輕鐵何福堂站附近有防暴警拘捕示威者，至少有四人被捕。

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【16﹕53】康樂及文化事務署今日（十一月十日）宣布，由於出現特殊情況，荃灣區的沙咀道遊樂場網球場和荃灣大會堂已提早關閉；沙田區的沙田大會堂將於下午五時關閉，以確保場地使用者的安全。因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會於短時間內宣布提早關閉，以確保場地使用者的安全。市民在前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

【16﹕50】屯門﹕屯門公路有示威者以雜物堵路，然後快閃離開，交通受到阻塞。

【16﹕47】沙田﹕現場群情洶湧，有人向警員指罵，有警員向在場人士舉起胡椒噴劑。

【16﹕34】荃灣﹕有長者在行人天橋上與防暴警爭論，有守護孩子成員在場，防暴警舉起黑旗。現場一度混亂，出現推撞情況，有人叫警員保持冷靜，控制情緒。守護孩子的長者喊叫﹕「點解個天要咁對香港」，又指現場均是細路，手上無武器。

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【16﹕29】沙田﹕防暴警於沙田新城市通城門河前往乙明邨，指早前沙田中央公園有示威者聚集，欲前往圍捕。防暴突然警衝入乙明邨內，將至少四人按在地上。有黑衣人叫﹕「唔好打，唔好打。」防暴稱﹕「邊有打你呀，唔好郁」。

【16﹕22】天水圍﹕景湖居15分鐘前，有最少5架警車入內，拉最少3女2男，有警員一度進入屋苑大堂，之後有過百名街坊在警車附近表達不滿，有人叫反警口號。

之後街坊聚集在保安服務中心，要求保安交待。有街坊指美湖無放警入內，質疑景湖保安決定。

【16﹕14】將軍澳﹕將軍澳的Popcorn優品360被噴油，防暴警曾進入商場，但沒有示威者。

【16﹕13】荃灣﹕防暴警在沙咀道及大河道交界地面舉起藍旗。

【16﹕07】大埔﹕大埔暫時平靜，大埔超級城c區中庭有10數人聚集摺紙鶴。商場部份出入口關閉，並廣播指商場現時人多擠迫，提醒顧客注意安全。

【16﹕06】荃灣﹕一批防暴警不斷後退，並進入荃新天地，大批示威者及市民尾隨叫囂，指罵防暴警員。防暴警一度舉起胡椒噴劑，現場群情洶湧，防曼警其後再度撤離。

【16﹕05】天水圍﹕天水圍嘉湖山莊景湖居有多輛警車戒備，現場消息指拘捕至少三人。

【16﹕04】將軍澳﹕有防暴警在將軍澳廣場對出行人天橋戒備，另外早前有防暴警進入商場。

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【16﹕04】荃灣﹕部分防暴警離開天橋返回地面，並登上警車離開。

【16﹕00】沙田﹕防暴警在沙田站外巴士總站截查市民，他其後獲放行。

【15﹕59】荃灣﹕防暴警舉起黑旗。其後又放下黑旗，要求在場人士離開，指現場是非法集會。

【15﹕52】荃灣﹕行人天橋一名女子被指掌摑現場人士，被示威者包圍，雙方發生爭執，其後，有人向她噴墨，並向她淋水。防暴警其後到場，向該名女子了解。其間，疑有另一名光頭男子亦被淋水，防暴警向他了解。天橋上有數十名防暴警員，有途經人士不滿叫囂，大叫「放人」。

【15﹕51】大埔﹕國難五金負責人李政𤋮指，警方取得法庭搜查令搜查店舖，未有帶走任何人士或貨物，惟搜查期間有客人及經過人士被截查。李政𤋮指店舖賣精品、T恤，見大埔早前曾施放催淚彈，故亦賣防毒面具，強調並無售賣違法物品。

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【1542】大埔廣場防暴警察準備上車，有市民於2樓指罵，部份警員一度罵樓上市民「全部都係垃圾」、「對社會冇貢獻」，一名警員拿出手機拍下市民照片，防暴警察後來在紅燈下過路上車離去，引來市民不滿，指其犯法。

【1533】港鐵表示，因應公眾活動，輕鐵706綫服務暫停。大埔廣場防暴警察陸續撤離廣場。荃灣防暴警員收隊上車離開，警車於行駛期間車門未關，一名防暴警員由車門開槍，向天橋發射一枚催淚彈，NOW一名女記者中槍，左手臂受傷，在場救護員為她急救。

【1529】 大埔安泰路有防暴警察於大埔超級城停車場附近持槍戒備。大埔廣場天橋及地下則約有半百市民聚集。

【15:21】屯門有十多名防暴警員向兆麟苑範圍前進，有街坊高呼「私人地方」。大埔廣場有警察與市民一度口角，其中有警員指，警方已得到法庭搜查令搜查商舖。沙田新城市廣場發出廣播，指因應商場的特殊情況，今日的營業時間將會提早結束，請使用最近的出口自行離開商場。

【1519】 大埔廣場二樓警察防線外，有市民要求警方離開，指自己需要去商店購物，有警員突回應「邊個講嘢呀？」「我陪你入去呀，敢講唔敢認。」至於屯門有一名男子被警員搜書包，其間警員要求他雙手靠牆搜身，又一度除下其口罩。

【1510】現場消息指，屯門三聖有防暴警拘捕一名男子。

【1500 】港鐵表示，因為有人破壞沙田站設施，為保障乘客及員工安全，剛剛開始東鐵綫列車不停沙田站，車站亦會關閉。

【1450】約30名黑衣示威者在東港城起行，並高叫示威口號，東海堂落閘。

【1445】防暴警進入大埔廣場範圍，部分商店暫停營業。荃灣廣場Starbucks被人搗亂。有荃新天地的示威者向荃灣大會堂方向進發，並快閃破壞一間Starbucks，他們再沿大壩街走到沙咀道，並搬了四個龍門架在沙咀道設置路障，然後沿青山公路逃去，警方駕車從大涌道追趕至西樓角公園，部分示威者走向荃灣市中心，惟有人未及逃離，在花園處至少四男一女被捕。此外，荃灣廣場二樓的Starbucks亦被人搗亂桌槍。至於沙田有示威者破壞港鐵站的閘機，又以工具敲打美心集團的商店，其間他們走入美心皇宮，將桌椅推跌，又敲碎玻璃及在牆上噴上示威字句。

【1425】大埔廣場地下出現防暴警察，二樓有警察築起防線搜查，有市民站在距離稍遠位置指罵警察，有人指罵警員，指防線後均是補習社，着其「唔好嚇親細路仔」。屯門文娛廣場亦有數十示威者聚集，現場消息指，屯門市中心有青年被捕，數十名市民罵防暴警察「專蝦細路」。

【1409】荃新天地中庭有數十名示威者聚集，大埔超級城C區中庭亦有數十人聚集，部分人戴上口罩。至於坑口東港城有數名黑衣人在中庭附近聚集，商店正常營業。

【1300】荃灣警署外繼續以水馬陣包圍，以防衝擊，暫時未有示威者聚集，軍裝警員在高位及警署外戒備。

【1227】屯門西鐵站E出口關閉。

【1200】荃灣廣場一帶未見佈防，未有人聚集，商場保安在各層戒備。保安指，未收到通知要提早關門。

【1150】一輛水炮車、裝甲車駛進屯門市中心戒備。