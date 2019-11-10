【11.10新界‧直播】荃灣防暴向天橋放催淚彈　擊中NOW女記者手臂

反對修訂《逃犯條例》的相關示威持續五個多月未有止息。過去一周各區發生多場示威及大型衝突，其中22歲科大學生周梓樂在周一（4日）的將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，導致腦出血及盤骨碎裂，延至周五（8日）證實不治，領展事後兩次公開停車場的閉路電視片段，至今仍未能解釋周的墮樓疑團。消息傳出後，網民自發在多區舉行悼念活動，惟過去兩日多次演變成大型衝突。至昨日（9日）網上又傳出一名16歲少女早前在荃灣警署遭輪姦成孕的消息，並指女事主在周五（8日）在伊利沙伯醫院進行墮胎手術，警方發言人昨晚回覆查詢，指上月22日接獲律師報案，指事主在9月27日在荃灣警署內被強姦，隨即將個案交由新界南總區重案組調查，警方續稱截至目前，報案人的指控內容與調查結果並不脗合，會就相關指控繼續調查。 網民再次發起活動，號召今日下午2時參與「八區開花」示威活動，地點包括沙田、大埔、屯門、荃灣、將軍澳、荃灣、觀塘、尖沙咀及銅鑼灣；又呼籲各界明日（11日）響應「黎明行動」，於早上7時在18區集合，癱瘓交通及強制罷工。

【16﹕06】荃灣﹕一批防暴警不斷後退，並進入荃新天地。

【16﹕05】天水圍﹕天水圍嘉湖山莊景湖居有多輛警車戒備，現場消息指拘捕至少三人。

【16﹕04】將軍澳﹕有防暴警在將軍澳廣場對出行人天橋戒備，另外早前有防暴警進入商場。

【16﹕04】荃灣﹕部分防暴警離開天橋返回地面，並登上警車離開。

【16﹕00】沙田﹕防暴警在沙田站外巴士總站截查市民，他其後獲放行。

【15﹕59】荃灣﹕防暴警舉起黑旗。其後又放下黑旗，要求在場人士離開，指現場是非法集會。

【15﹕52】荃灣﹕行人天橋一名女子被指掌摑現場人士，被示威者包圍，雙方發生爭執，其後，有人向她噴墨，並向她淋水。防暴警其後到場，向該名女子了解。其間，疑有另一名光頭男子亦被淋水，防暴警向他了解。天橋上有數十名防暴警員，有途經人士不滿叫囂，大叫「放人」。

【15﹕51】大埔﹕國難五金負責人李政𤋮指，警方取得法庭搜查令搜查店舖，未有帶走任何人士或貨物，惟搜查期間有客人及經過人士被截查。李政𤋮指店舖賣精品、T恤，見大埔早前曾施放催淚彈，故亦賣防毒面具，強調並無售賣違法物品。

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【1542】大埔廣場防暴警察準備上車，有市民於2樓指罵，部份警員一度罵樓上市民「全部都係垃圾」、「對社會冇貢獻」，一名警員拿出手機拍下市民照片，防暴警察後來在紅燈下過路上車離去，引來市民不滿，指其犯法。

【1533】港鐵表示，因應公眾活動，輕鐵706綫服務暫停。大埔廣場防暴警察陸續撤離廣場。荃灣防暴警員收隊上車離開，警車於行駛期間車門未關，一名防暴警員由車門開槍，向天橋發射一枚催淚彈，NOW一名女記者中槍，左手臂受傷，在場救護員為她急救。

【1529】 大埔安泰路有防暴警察於大埔超級城停車場附近持槍戒備。大埔廣場天橋及地下則約有半百市民聚集。

【15:21】屯門有十多名防暴警員向兆麟苑範圍前進，有街坊高呼「私人地方」。大埔廣場有警察與市民一度口角，其中有警員指，警方已得到法庭搜查令搜查商舖。沙田新城市廣場發出廣播，指因應商場的特殊情況，今日的營業時間將會提早結束，請使用最近的出口自行離開商場。

【1519】 大埔廣場二樓警察防線外，有市民要求警方離開，指自己需要去商店購物，有警員突回應「邊個講嘢呀？」「我陪你入去呀，敢講唔敢認。」至於屯門有一名男子被警員搜書包，其間警員要求他雙手靠牆搜身，又一度除下其口罩。

【1510】現場消息指，屯門三聖有防暴警拘捕一名男子。

【1500 】港鐵表示，因為有人破壞沙田站設施，為保障乘客及員工安全，剛剛開始東鐵綫列車不停沙田站，車站亦會關閉。

【1450】約30名黑衣示威者在東港城起行，並高叫示威口號，東海堂落閘。

【1445】防暴警進入大埔廣場範圍，部分商店暫停營業。荃灣廣場Starbucks被人搗亂。有荃新天地的示威者向荃灣大會堂方向進發，並快閃破壞一間Starbucks，他們再沿大壩街走到沙咀道，並搬了四個龍門架在沙咀道設置路障，然後沿青山公路逃去，警方駕車從大涌道追趕至西樓角公園，部分示威者走向荃灣市中心，惟有人未及逃離，在花園處至少四男一女被捕。此外，荃灣廣場二樓的Starbucks亦被人搗亂桌槍。至於沙田有示威者破壞港鐵站的閘機，又以工具敲打美心集團的商店，其間他們走入美心皇宮，將桌椅推跌，又敲碎玻璃及在牆上噴上示威字句。

【1425】大埔廣場地下出現防暴警察，二樓有警察築起防線搜查，有市民站在距離稍遠位置指罵警察，有人指罵警員，指防線後均是補習社，着其「唔好嚇親細路仔」。屯門文娛廣場亦有數十示威者聚集，現場消息指，屯門市中心有青年被捕，數十名市民罵防暴警察「專蝦細路」。

【1409】荃新天地中庭有數十名示威者聚集，大埔超級城C區中庭亦有數十人聚集，部分人戴上口罩。至於坑口東港城有數名黑衣人在中庭附近聚集，商店正常營業。

【1300】荃灣警署外繼續以水馬陣包圍，以防衝擊，暫時未有示威者聚集，軍裝警員在高位及警署外戒備。

【1227】屯門西鐵站E出口關閉。

【1200】荃灣廣場一帶未見佈防，未有人聚集，商場保安在各層戒備。保安指，未收到通知要提早關門。

【1150】一輛水炮車、裝甲車駛進屯門市中心戒備。