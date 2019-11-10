沙田站職員被指推跌視障女律師後落閘　港鐵澄清：無身體接觸

港鐵沙田站今日下午被示威者破壞，港鐵宣布下午3時關站。有網民指出，正當沙田站落閘期間，一名視障女士被指遭港鐵職員推倒落地，女士躺在鐵閘之間，但鐵閘仍緩緩下降，有人直斥職員「冇人性」，最終在市民阻止下才把鐵閘拉起。港鐵表示，，女事主當時一度坐在客務中心外，當鐵閘落下時突然爬近圖進車站，職員已經即時暫停落閘，港鐵又澄清，經翻查閉路電視，職員與女事主並無任何身體接觸。

有網民發帖表示，今日下午3時，有示威者破壞港鐵沙田站，港鐵即宣布沙田站關閉，在沙田站落閘期間，一名視障女士欲趕乘最後一班列車，有職員不讓她進入，要求她離開。

網民指港鐵職員並沒有指示離開方向，亦沒有人攙扶視障女士，混亂中女士更被港鐵職員推跌，躺在落閘位。現場有市民斥港鐵職員「冇人性」，職員其後拉起鐵閘，而視障女士其後因不適，需要服用哮喘藥。

關注人權議題 經常到前線講解法律

有現場人士指出，該名視障女士，是一名先天性失明律師陸小姐，在反修例風波，她經常到示威現場，協助解說法律權利，她曾接受傳訪問時指，自己碩士修讀人權，十分關心人權議題，由於經常走到前線，所以不時都會吸入催淚煙，相信陸小姐今次現身沙田站，是要協助沙田示威者。

指職員已立即拉起捲閘

港鐵回覆查詢時表示， 根據記錄，下午約2時50分，一名女乘客由A3出入口進入沙田站客務中心查詢服務情況，當時職員向她解釋，由於沙田站設施被示威者破壞，為保障乘客及員工安全，列車不停沙田站，車站需要臨時關閉，該乘客當時自行坐在客務中心對開地上，不久，她離開客務中心，經A3出入口離開車站及坐在車站外附近的地上。

稍後，職員關閉A3出入口，捲閘緩緩落下期間，該女乘客突然爬近並企圖進入車站。車站職員即時暫停落閘，讓她進入車站及向她解釋，之後職員亦打開整個捲閘並請她離開該範圍。大約幾分鐘後，該名乘客自行離開。車站方面翻查過閉路電視片段，顯示整個過程中職員與該乘客沒有任何身體接觸。